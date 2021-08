Si le trafic a été partiellement rétabli samedi à l'arrêt Pfaffenthal-Kirchberg, les liaisons vers le nord devraient être perturbées pendant encore plusieurs semaines. En cause: un vaste chantier visant à démêler le «goulot d'étranglement» de la capitale.

Luxembourg 4 2 min.

Mobilité

Les liaisons ferroviaires en pleine mutation

Si le trafic a été partiellement rétabli samedi à l'arrêt Pfaffenthal-Kirchberg, les liaisons vers le nord devraient être perturbées pendant encore plusieurs semaines. En cause: un vaste chantier visant à démêler le «goulot d'étranglement» de la capitale.

(m.d. avec Frank Weyrich) Depuis trois semaines, les passagers désirant relier la capitale à Mersch, Ettelbruck ou bien Contern doivent faire l'impasse sur le rail, pour prendre plutôt un bus. Et si les trains circulent de nouveau jusqu'à l'arrêt Pfaffenthal-Kirchberg depuis samedi, la situation devrait encore durer plusieurs semaines, voire mois, selon nos confrères du Luxemburger Wort.

Ce pont des CFL qui n'en finit pas de grandir Au sud d'Howald, l'ouvrage métallique qui passera au-dessus de l'autoroute A3 n'est qu'à la moitié de sa construction. Le pont, indispensable à la ligne Bettembourg-Luxembourg, va maintenant gagner en hauteur.

Cette suspension du trafic ferroviaire s'avère nécessaire pour en finir avec le goulot d'étranglement de Luxembourg-Ville. «Les voies doivent être conçues de manière à ce que les trains n'aient plus à se croiser», précise Florent Puraye, chef de projet des CFL.

Ainsi, le réaménagement de la «tête nord», comme l'appellent les CFL, doit permettre aux trains circulant de Diekirch à Bettembourg de passer par la gare centrale de Luxembourg sans affecter ou même traverser les autres lignes. A terme, un corridor nord-sud sera créé, ce qui devrait réduire le temps d'attente entre les trains à quelques minutes.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Die Gleisbetten sehen derzeit nicht nach Bahnverkehr aus. Foto: Frank Weyrich

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Die Gleisbetten sehen derzeit nicht nach Bahnverkehr aus. Foto: Frank Weyrich Umfangreiche Modernisierungsarbeiten laufen derzeit am hauptstädtischen Bahnhof. aerzeit / Foto: Frank WEYRICH Frank WEYRICH Die Arbeiten an der Passerelle zwischen der Rocade und der Place de la Gare machen gute Fortschritte. Foto: Frank Weyrich Umfangreiche Modernisierungsarbeiten laufen derzeit am hauptstädtischen Bahnhof. Foto: Frank Weyrich

Pour limiter au maximum les perturbations ferroviaires, trois équipes se relaient «sept jours sur sept, même pendant le congé collectif», souligne Florent Puraye. La pose des nouvelles voies et des aiguillages a commencé par le nord, du viaduc de Pulvermühl vers le tunnel de la gare centrale. Toutes les liaisons devraient être rétablies d'ici la rentrée des classes, à l'exception de celle entre Luxembourg et Contern. Les trains ne devraient pas y circuler avant la mi-décembre.

Des nouvelles de la passerelle Le chantier de la passerelle piétonne reliant le quartier Gare à Bonnevoie avance. La connexion côté Bonnevoie est achevée, si bien que les piétons devraient pouvoir l'emprunter «dès la fin des vacances scolaires», indiquent les CFL. En revanche, les ascenseurs ne seront pas opérationnels avant fin 2021.

Ce réaménagement de la «tête nord» ne représente que la moitié du gigantesque chantier des CFL. En effet, pour que le corridor nord-sud soit efficient, les voies de la «tête sud» doivent également être adaptées. Les CFL s'attaqueront ainsi aux rails et alignements de la gare d'Howald pendant l'été 2022, afin d'obtenir un réseau aussi égalisé que possible. Deux nouvelles voies seront ainsi posées après la gare de triage pour relier Howald à Esch-sur-Alzette, et la ligne actuelle sera exclusivement réservée aux trains circulant vers Thionville.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.