Le réseau vel'OH! gagne encore du terrain

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, treize nouvelles stations où louer une bicyclette vont être opérationnelles à Mamer, Leudelange, Hesperange et Niederanven.

(pj avec Diane Lecorsais) Six stations nouvelles à Mamer, quatre à Leudelange, deux du côté de Niederanven et une dernière inaugurée mardi prochain du côté de Fentange -Hesperange) : aucun doute à avoir sur la bonne santé du réseau vel'OH! Depuis ses premiers tours de roue dans la capitale, il ne cesse de monter en puissance. Après que les bicyclettes bleues eurent pris attache dans les différents quartiers de Luxembourg, Hesperange et Strassen avaient pris la roue (en 2011). Bertrange a suivi en 2018.

Comme dans la capitale, la gestion des bornes et des deux-roues restera confiée à la société JCDecaux. Et ses agents de veiller au bon état des bicyclettes comme à leur mise en place sur un réseau qui maintenant se répartit sur plus de 110 points.

A l'heure où la mobilité douce, et plus particulièrement le vélo, a le vent en poupe ce succès s'explique aussi bien auprès des résidents que des frontaliers, désireux de délaisser la voiture pour moins polluer ou éviter les transports en commun (par crainte des contaminations).

A Leudelange, les travaux sont en voie d'achèvement. Photo: Diane Lecorsais

Mais si la formule accroche, c'est aussi en raison du coût relativement modique de la location d'une bicyclette floquée du sigle vel'OH! Une pièce de deux euros et vous voilà autorisés à prendre la route en selle d'une des machines. Les formules abonnement proposées rendant les déplacements plus quotidiens encore moins coûteux, quand ce n'est pas l'employeur ou la collectivité qui font un geste. Ainsi, par exemple, la commune de Mamer offre l'abonnement à ses habitants mais aussi à son personnel communal, aux personnels des écoles et à d'autres de ses employés.

Un geste que devrait apprécier le ministre François Bausch (Déi Gréng) qui vient de donner le coup d'envoi de la semaine mobilité. En août 2021, le réseau comptait près de 19.000 abonnés longue durée, avec une moyenne de près de 2.000 locations par jour de semaine.

