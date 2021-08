Sur les axes étatiques du Luxembourg, la réduction de vitesse en traversée de commune ou à proximité de points fréquentés par des piétons ou sécurisent peine à se mettre en place.

Le 30 km/h avance à vitesse réduite

Depuis mai dernier, la capitale compte sa première zone 30. Mais au Luxembourg, une quarantaine de «tronçons étatiques» ont ainsi une vitesse de circulation limitée à 30 km/h pour les automobilistes. A Wiltz, Dippach aussi bien qu'à Dudelange, nombre de communes ont ainsi fait ce choix d'imposer aux conducteurs de lever le pied. Un bilan dressé par le ministre de la Mobilité et des travaux publics, six ans après l'introduction du dispositif au pays.

Début crépitant pour le radar de la place de l'Etoile Plus de 1.000 automobilistes ont déjà été surpris en excès de vitesse ou ne respectant pas le feu rouge via le nouvel équipement installé depuis peu. Sauf que maintenant, la période de tolérance est révolue. Les fautifs flashés doivent passer à la caisse.

Mais au total, depuis 2015, ce sont près de 80 «demandes d'apaisement de trafic» qui ont été été introduites auprès de l'administration dirigée par François Bausch (Déi Gréng) pour aménager des axes routiers gérés par l'Etat. Une quinzaine ont été refusées, et 16 n'ont pu aboutir et 9 sont en cours de traitement. Sachant que les aménagements effectués ou envisagées ne se limitent que rarement à la simple pose de panneaux indiquant la restriction de vitesse, d'autres aménagements pouvaient être indiqués pour tempérer l'allure de passage. Aménagements qui d'ailleurs peuvent être cofinancés entre le ministère et les communes.

La statistique Selon le Statec, 83% des accidents graves en milieu urbain ont eu lieu dans des rues où la vitesse maximale autorisée était limitée à 50 km/h, contre seulement 11% en zone 30.

Dans la plupart des situations, a rappelé François Bausch àaux députées Cécile Hemmer et Francine Closener (LSAP), une analyse préalable de la situation est engagée. L'Etat analysant ses tronçons situés en toute proximité d'activités comme des établissements publics (écoles par exemple), des commerces ou des points de restauration. Sont aussi pris en compte les passages au flux élevé de piétons/cyclistes. Le projet doit ainsi «viser une amélioration de la sécurité routière et un meilleur aménagement urbain».

Les services d'Etat et la commune, avant d'envisager un passage en Zone 30, étudient également l'influence qu'une telle mesure pourrait entraîner sur le comportement des usagers. Pas question d'entraîner une augmentation du trafic dans d'autres quartiers ou agglomérations.

Au-delà de l'accord de principe du ministère, les élus souhaitant réduire en deçà des 50 km/h tolérés en traversée de commune doivent élaborer une permission de voirie puis signaler ce passage aux 30 km/ dans un règlement de circulation. Toutefois, rappellent François Bausch «Le financement et la mise en place des aménagements nécessaires pour un apaisement routier avec une réduction de la vitesse revient aux communes». Mais, rassure le ministre des «synergies sont toutefois recherchées».

Une demande de déi Lénk Au printemps dernier, les représentants de déi Lénk ont réclamé la généralisation de la vitesse maximale autorisée à Luxembourg-Ville à 30 km/h. Cela y compris sur les grands axes de l’hyper-centre (boulevard Royal, bd Roosevelt, avenue de la Liberté ou avenue de la Gare). Les opposants invitant la bourgmestre Lydie Polfer (DP) à prendre exemple sur deux autres capitales qui ont entériné une allure modérée sur l'ensemble de leurs chaussées communales: Paris (à compter du 30 août) et Bruxelles.



