Bien que défendue par François Bausch, la possibilité de faire passer le futur contournement d'Hesperange sous la zone Natura 2000 ne se fera pas, révèle la présentation effectuée jeudi soir aux habitants. Ces derniers devront se prononcer sur quatre variantes en surface.

Luxembourg 9 2 min.

Mobilité

L'option du tunnel finit en cul-de-sac à Hesperange

Jean-Michel HENNEBERT Bien que défendue par François Bausch, la possibilité de faire passer le futur contournement d'Hesperange sous la zone Natura 2000 ne se fera pas, révèle la présentation effectuée jeudi soir aux habitants. Ces derniers devront se prononcer sur quatre variantes en surface.

Repoussée à de multiples reprises, la consultation publique autour du contournement d'Hesperange et Alzingen s'est tenue ce jeudi et aura permis d'éclaircir un point. Celui des options réellement sur la table. Selon les documents présentés aux résidents par le ministère de la Mobilité, seuls les quatre variantes du tracé en surface ont été détaillées et budgétisées.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

7 Les quatre tracés en lice et la zone Natura 2000 (en rouge) Crédit: ministère de la Mobilité

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les quatre tracés en lice et la zone Natura 2000 (en rouge) Crédit: ministère de la Mobilité Crédit: ministère de la Mobilité Crédit: ministère de la Mobilité Crédit: ministère de la Mobilité Crédit: ministère de la Mobilité Représentation de ce que pourrait être le tracé ouest... Crédit: ministère de la Mobilité ... et le tracé nord Crédit: ministère de la Mobilité

Autrement dit, la création d'un tunnel destiné à préserver la zone Natura 2000 se retrouve définitivement écartée, car jugée comme «pas compatible avec le nouveau concept». Car pour réduire le volume du trafic qui atteint 22.400 véhicules par jour au niveau de l'église d'Hesperange, selon les données présentées ce jeudi, le ministère mise sur une intégration de ce contournement dans un schéma plus vaste, destiné à assurer «un maillage de desserte du futur quartier Ban de Gasperich/ Midfield / Howald».

Bausch défend le projet de tunnel à Hesperange Dans une réponse parlementaire adressée au bourgmestre local, le ministre de la Mobilité (Déi Gréng) privilégie un passage sous la zone «Natura 2000» pour le futur contournement. Une alternative permettant d'éluder une demande de dérogation à la Commission européenne.

Et donc d'assurer une connexion entre cette future infrastructure non seulement avec la nouvelle N3 pour relier la capitale, mais aussi avec le réseau de transports publics et les pistes cyclables projetées. Dans cette optique, le centre de la commune se verrait alors délesté d'un tiers de son trafic actuel et sera réaménagé en «espace partagé» où la mobilité douce aura la part belle.

Crédit: ministère de la Mobilité

Un choix final qui apparaît en contradiction avec les multiples prises de position de François Bausch (Déi Gréng), ferveur défenseur de la création d'un tunnel qui aurait eu, selon lui, l'avantage de n'engendrer «aucun impact significatif sur la zone Natura 2000» et la réserve ornithologique. Considéré comme «un projet routier d'envergure impactant des éléments protégés également au niveau européen», le futur chantier devra prendre en compte toute une série de critères et faire l'objet de compensations écologiques.

Le contournement d'Hesperange avance à pas de loup A l'occasion d'une réunion citoyenne qui s'est tenue mardi soir et avant de rencontrer mercredi le ministre de la Mobilité, les autorités communales ont dévoilé une première mesure concrète face au chaos quotidien de la circulation dans la localité.

En ce qui concerne les quatre variantes encore en lice, les évaluations budgétaires varient entre 75 et 102 millions d'euros, pour des tracés dont la longueur totale varie entre 5,8 et 6,3 kilomètres. Ce à quoi viendra s'ajouter une enveloppe de neuf millions d'euros afin de réaménager les 3,5 kilomètres de la route qui relie Alzingen à Howald. Pour mémoire, la commune d'Hesperange, d'ici 2030, doit voir sa population salariée grimper en flèche pour atteindre quelque 13.000 personnes. Contre 8.500 en 2016, selon les données dévoilées ce jeudi.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.