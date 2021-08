Pluies, crues et véhicules électriques font-ils bon ménage? A l'occasion d'une question parlementaire, le ministre écologiste de l'Energie a tenu à faire le point sur cette interrogation prête à faire des étincelles.

Inondations et bornes électriques dans la même galère

Patrick JACQUEMOT Pluies, crues et véhicules électriques font-ils bon ménage? A l'occasion d'une question parlementaire, le ministre écologiste de l'Energie a tenu à faire le point sur cette interrogation prête à faire des étincelles.

Il n'est pas de question idiote. Et en interrogeant le ministre de l'Energie sur l'impact des pluies diluviennes de la mi-juillet sur l'électromobilité, les députés Fred Keup et Jeff Engelen (ADR) vont sans doute permettre de balayer quelques idées reçues sur ce mode de propulsion. Car si eau et électricité ne font jamais bon ménage, l'épisode météo n'a pas constitué en soi un danger pour les véhicules électriques/hybrides et leurs conducteurs.

Les bornes de recharge, nerf de la guerre électrique Si, à compter de 2035, tous les véhicules neufs vendus au sein de l'UE ne devront plus fonctionner avec des moteurs thermiques, l'infrastructure permettant de faire circuler 30 millions de voitures 100% électriques est loin d'être en place. Au Luxembourg, comme ailleurs en Europe.

Certes, la catastrophe naturelle des 14-15 juillet dernier a bien causé des dégâts au dispositif de recharge implanté sur le territoire. Claude Turmes (Déi Gréng) estime qu'une quarantaine de points de charge (sur près de 600 en service) ont ainsi pu être rendus hors d'usage en raison des inondations ici et là.

«Soit parce qu'ils étaient endommagés par l'eau, soit parce que le gestionnaire de réseau a préféré les éteindre par précaution». Quelques heures après les averses, la quasi-totalité des bornes étaient réactivées, et aujourd'hui seules quatre installations devront être complètement remplacées.

Les pompiers se mouillent Et si le CGDIS passait à l'électromobilité? Après tout, le parc de véhicules d'intervention des pompiers luxembourgeois doit lui aussi se mettre au vert dans les années à venir. Le corps grand-ducal d'incendie et de secours va tenter l'expérience dès 2022, assure le ministre de l'Energie. Claude Turmes rappelant que cette phase-test pourrait porter aussi bien sur des voitures, camionnettes et même, éventuellement, camions électriques. Mais, déjà prévient le ministre, il faudra évaluer que ce matériel assure bien une «fiabilité de la sécurité de fonctionnement de la flotte à tout moment». Ce qui inclut les périodes inédites de catastrophe. A suivre.

Mais n'y avait-il pas un risque pour les automobiles qui, à l'heure de la montée des eaux, pouvaient être en train de faire le plein de watts? Non, assure le ministre de l'Energie. Chaque prise, reliée à la terre, dispose d'un disjoncteur. En contact avec l'eau, le système a immédiatement interrompu toute alimentation électrique.

«49% des véhicules devront être électriques d'ici 2030» Validé mercredi en Conseil de gouvernement, le dispositif de primes pour l'acquisition de véhicules «propres» s'étendra jusqu'au 31 mars 2022. A l'exception des aides pour les véhicules hybrides qui prendront fin «au 31 décembre prochain», indique la ministre de l'Environnement.

N'y a-t-il alors pas de danger à conduire un véhicule à moteur électrique au milieu de rues ou de routes inondées? Pas plus qu'avec une voiture roulant à l'essence ou au diesel en fait. Et ce n'est certainement pas un risque d'électrocution qui menace alors les automobilistes, mais bien le risque d'endommager leur véhicule dans ce contexte inapproprié à la conduite.

Au terme des deux journées de pluie, les assureurs estimaient d'ailleurs à un millier, le nombre de véhicules mis KO par la montée des eaux. Une grande majorité fonctionnant avec un moteur thermique.

