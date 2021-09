Sur les quelque 4,6 millions de déplacements quotidiens enregistrés au Luxembourg, dans le Nord lorrain et en province de Luxembourg, deux tiers se font en quatre roues, indique lundi le Liser. Loin devant la marche à pied et les transports en commun.

Mobilité en Grande Région

La voiture reste encore et toujours la reine de la route

Jean-Michel HENNEBERT Sur les quelque 4,6 millions de déplacements quotidiens enregistrés au Luxembourg, dans le Nord lorrain et en province de Luxembourg, deux tiers se font en quatre roues, indique lundi le Liser. Loin devant la marche à pied et les transports en commun.

Si la mobilité douce apparaît comme un concept de plus en plus concret au sein de la Grande Région, son application au quotidien peine à séduire le plus grand nombre. Car selon une étude du Liser, publiée ce lundi, deux tiers (66%) des quelque 4,6 millions de déplacements enregistrés dans la Grande Région francophone sont effectués en voiture. Très loin devant la marche à pied (22%) et les transports en commun (9%). Les trajets multimodaux - combinaison de plusieurs modes de transport - ne représentent que 2% des déplacements, selon les données recueillies.

Réalisée auprès d'un échantillon représentatif de quelque 57.150 personnes issues de près de 31.000 ménages répartis entre le Grand-Duché, la province de Luxembourg et le Nord lorrain, l'étude harmonisée confirme le besoin de mobilité des 1,7 million d'habitants de ce territoire. Car avec 3,8 déplacements quotidiens en moyenne, tous motif et mode de déplacement confondus, la question des perturbations lors des trajets prend tout de suite un poids politique de première importance.

Crédit: Liser

Si l'enquête compile «des données enregistrées entre 2010 et 2019 et redressées à partir de la population de 2017», selon le Liser, elle met en avant des différences notables entre les différentes zones étudiées. Basés sur l'étude Luxmobil de 2017, les résultats du Grand-Duché mettent en avant une évolution des habitudes des résidents, qui recourent pour 15% d'entre aux transports en commun, mais aussi de plus en plus au vélo et aux transports multimodaux. A savoir l'utilisation combinée de plusieurs modes de transport pour un même trajet.

Sans surprise, le choix des véhicules employés pour se déplacer varie en fonction de l'âge puisque près d'une personne sur deux (46%) âgée de 18 à 24 ans utilise soit le bus, la marche à pied ou plusieurs types de modes de transport contre un recours très majoritaire (72%) à la voiture chez les 50-64 ans.

Selon les données harmonisées publiées, le travail apparaît comme la principale origine des déplacements enregistrés, devant les loisirs et les raisons administratives ou de santé. Sur l'ensemble des personnes interrogées, le temps moyen passé en déplacement s'élèvent à 76 minutes (1h16) par jour, durée au cours de laquelle ils parcourent en moyenne 42 kilomètres. Au Luxembourg, les données font état d'un déplacement d'une durée moyenne de 65 minutes pour une distance de 31 kilomètres. Dont 11,9 sont réalisés pour se rendre et revenir de son travail.

