L'heure du bilan a sonné pour les ministres Déi Gréng présents dans le gouvernement Bettel depuis 2013. Après cinq années à la tête du MDDI, François Bausch et Carole Dieschbourg semblent satisfaits de leur parcours au sein de cette coalition mais restent prudents sur l'avenir du Luxembourg en terme d'écologie et d'infrastructures.

Luxembourg 3 min.

Mobilité, écologie: l'heure du bilan pour les ministres Déi Gréng

«Le Luxembourg a encore un grand potentiel pour se développer»

Le constat est sans appel. Avec un taux d'accroissement annuel moyen de 2,34%, le Luxembourg est le pays d'Europe dont la population augmente le plus rapidement. En cause: le flux de frontaliers toujours plus important (ils sont 188.435 au premier trimestre de cette année) et un marché de l'emploi en plein essor, demandeur de cette main-d'oeuvre.

Pour faire face à ces arrivées massives, nul doute que le Luxembourg a mis les moyens au cours de ces cinq dernières années. A l'heure du bilan, François Bausch n'a donc pas à rougir. L'investissement dans le rail suffit à lui-même: plus d'un milliard d'euros y ont été injectés, soit le double de ce qui avait été fait lors de la précédente législature. Des «investissements sans précédent», qui ne règlent pas pour autant totalement les problèmes de circulation du pays.

«On ne circule pas mieux au Luxembourg qu'il y a cinq ans, c'est impossible». Photo: Matic Zorman

«On ne circule pas mieux au Luxembourg qu'il y a cinq ans, c'est impossible; beaucoup de projets ne sont pas encore finalisés. Des progrès ont été faits et sont encore à venir avec les nombreux investissements mis en place pour les prochaines années. Mais c'est surtout le développement du pays qu'il va falloir gérer, à moyen et long terme. Il faut faire autrement que ces 30 dernières années et prévoir cette fois-ci les infrastructures adéquates pour conserver la qualité de vie que nous avons aujourd'hui dans le pays: le Luxembourg a encore un grand potentiel pour se développer, c'est certain», explique François Bausch.

Si le bilan du ministre du Développement durable et des Infrastructures est à la hauteur de ses espérances, c'est avant tout, selon lui, grâce à la «nouvelle dynamique» mise en place durant ce mandat. Celle-ci repose sur une meilleure collaboration entre les ministères et les différents ressorts du MDDI.

«Nous avons travaillé du manière transversale, au sein de mon ministère, dans les différents départements, mais aussi avec les autres. Cette méthode nous a permis d'aller plus vite et d'investir 30% de plus par an que lors de la dernière législature. Il faut continuer à travailler ainsi et briser la logique de chaque ministère chez soi, travailler ensemble», martèle le ministre.

Il soulève ainsi que suite à la bonne coopération interdépartementale, beaucoup de dossiers ont pu être débloqués et les soucis environnementaux ont pu être intégrés dès le début des projets réalisés dans le domaine de la mobilité et des travaux publics.

La mobilité de ces cinq dernières années en quelques chiffres Investissement dans le rail: 1.595.947.476 euros

Investissement dans le tram: 173.645.880 euros

Investissement dans les pistes cyclables: 19.894.700 euros

200 bornes électriques ont été installées

54km de pistes cyclables

5,7km de tram

«La nature continue son déclin, il faut encore investir davantage»

Du côté de la ministre de l'Environnement, même discours. Si la coopération interdépartementale a sans conteste eu un impact sur les décisions écologiques, la ministre tempère ses propos et n'oublie pas qu'il y «a encore beaucoup à faire».

«La nature continue chaque jour son déclin même si beaucoup de choses ont été faites ces dernières années». Photo: Lex Kleren

«La nature continue chaque jour son déclin même si beaucoup de choses ont été faites ces dernières années. Il faut continuer à investir parce que la nature est la base de la vie», assène-t-elle.

80% des ressources en eau potable sont déjà protégées ou en procédure de désignation et les surfaces des zones de protection ont été doublées en cinq ans. Des investissements ont également eu lieu dans la protection de l'eau, du climat, de l'efficacité énergétique et de la protection de la nature. «Ce n'était pas uniquement une volonté politique de mener ces actions, mais aussi de terrain. Nous sommes devenus un ministère de "protection de la qualité de vie" en faisant des choix dans l'intérêt d'un développement intelligent de notre pays», souligne la ministre.

L'écologie du Luxembourg de ces cinq dernières années en quelques chiffres 600 projets et 65 millions d'euros pour utilisation rationnelle de l'énergie et protection de la nature

400 millions d'euros pour le Fonds pour l'eau

275 millions d'euros pour la protection

