420 jours pour achever la piste cyclable Esch-Belval

Patrick JACQUEMOT Le ministre des Transports a lancé, mercredi, le chantier du tronçon qui, d'ici fin 2022, reliera pour piétons et bicyclettes le centre de la ville au quartier de Belval.

39 millions d’euros pour deux kilomètres de liaison cyclable, voilà qui peut faire sourciller. Mais la facture est aussi élevée que le projet est original. Car la piste cyclable qui s'annonce désormais entre Esch-sur-Alzette et le quartier de Belval n'aura rien du simple chemin goudronné habituel. Cette fois, il est question de passages souterrains, d'implantations d'arbres, de mise en service d'un ascenseur mais surtout d'ériger ce qui devrait constituer, selon François Bausch (Déi Gréng), «la plus longue passerelle cycliste d'Europe».

Mercredi, au côté du bourgmestre d'Esch, Georges Mischo (CSV), le ministre de la Mobilité a donc lancé ce chantier inédit. Ce tronçon de la PC8 (piste cyclable de la Terre rouge) qui devra être réalisé en 420 jours et pas une minute de plus. Et cela avec l'ambition de voir cette liaison ramener à elle de l'ordre de 500 à 1.000 trajets quotidiens, selon les estimations liées aux mouvements de la population du secteur mais aussi des déplacements des milliers d'étudiants et salariés fréquentant cette partie du sud du pays.

Clairement, la partie la plus impressionnante de ce chantier sera constituée par l'installation d'une passerelle d'1,2 km de long et qui culminera à 7,50 m du sol notamment lorsqu'elle longera la ligne de chemin de fer. Cet équipement s'élargira de 4,50 m à près de 8m par endroits pour organiser des placettes dites «de repos». Et tout cela intégré dans un paysage revégétalisé, du sol aux cimes pour rendre la circulation des piétons et cyclistes plus agréable encore.

Il est ainsi question, par exemple, non seulement de conserver les grands arbres existant déjà sur le parcours mais aussi d'aménagements paysagers sur 1,2 hectare. De quoi créer un havre vert entre Esch et la zone de Belval en plein essor.

Toujours question environnement, le ministre écologiste n'a pas manqué de souligner que la future passerelle allait être réalisée en acier durable XCarb, une production neutre en carbone signée ArcelorMittal.

26 km à ajouter encore

Ajoutez à cela des tunnels sous les voies ferrées, un ascenseur pour rejoindre le sol à deux pas de la Rockhal et quelques recalibrages des chaussées existantes aux alentours de ce tronçon dédié aux mobilités douces et vous aurez compris d'où vient l'importance de la facture finale de cette voie. Un axe qui, à l'avenir, sera inclus à la Vëloexpresswee, la piste cyclable reliant cette fois Esch à Luxembourg. Il sera alors question de 28 km de voies de roulement au total. Mais avant d'y faire ses premiers tours de roue, il faudra ronger son frein encore quelques années.

