Quelque 250 des 1.250 Vel'oh de la capitale sont portés disparus. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont lancé la chasse, avec des messages et photos pour localiser les bicyclettes abandonnées.

#whereismyveloh

Mobilisation sur Twitter pour retrouver les Vel'oh perdus

Pascal MITTELBERGER Quelque 250 des 1.250 Vel'oh de la capitale sont portés disparus. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont lancé la chasse, avec des messages et photos pour localiser les bicyclettes abandonnées.

Lancée en 2008 par la Ville de Luxembourg et l'entreprise JC Decaux, la flotte de Vel'oh a pris le virage électrique en 2019. Aujourd'hui, on dénombre, sur le papier, 1.250 bicyclettes à assistance électrique en location dans la capitale. Ou plutôt un millier en réalité, puisque 250 Vel'oh sont portés disparus, pour la plupart volés puis abandonnés, certains à des dizaines de kilomètres de leur point d'ancrage.

Le phénomène dépasse aussi bien la Ville que son prestataire. «Le problème, c'est vraiment l'utilisateur qui fait ce qu'il veut au lieu de prendre le vélo et le rapporter à une autre station», expliquait ainsi le premier échevin de la capitale, Serge Wilmes (CSV), la semaine passée.

Lors du dernier citybreakfast, la bourgmestre Lydie Polfer (DP) soulignait que «près de 80% de tous les dommages sont causés dans le quartier de la gare». Les Vel'oh arrachés de leur borne servent ensuite, selon Serge Wilmes, aux dealers de drogue qui distribuent ainsi leur marchandise. Et comme aucun abonnement n'a été utilisé, puisque la borne a été forcée, aucune caution ne peut être prélevée. Enfin, si la bicyclette est parfois retrouvée, elle doit généralement faire l'objet d'une onéreuse réparation.

Vel'oh repérés ou tournés en dérision

Face à ce fléau des Vél'oh disparus, la Ville de Luxembourg et JC Decaux peuvent néanmoins compter sur le soutien et la mobilisation de certains internautes sur les réseaux sociaux. Ainsi, sur Twitter, sous le hashtag #whereismyveloh, des usagers (ou pas) publient la localisation de Vel'oh égarés, photo à l'appui. Certains messages sont également postés sur le compte @ReportIt_LU.

Evidemment, on peut aussi compter sur le sens de l'humour et la créativité des internautes pour tourner en dérision cette chasse aux Vel'oh et ce hashtag #whereismyveloh. Florilège.

«Une vague de vandalisme sans précédent»

L'initiative a néanmoins été saluée par JCDecaux. «La ville nous transmet toutes les informations qu'elle reçoit, notre application permet de signaler des vel’OH! abandonnés ainsi que le call center, poursuit-il. Nous allons bien sûr exploiter les informations en provenance du hashtag #whereismyveloh. Par ailleurs, nos équipes tournent en permanence sur le terrain pour récupérer les vélos et nous remercions les utilisateurs pour leur aide dans ce domaine», indique Jérôme Blanchevoye, manager général adjoint de JC Decaux Belgium, cité par nos confrères de L'Essentiel.

Le dirigeant, qui se félicite du succès des Vel'oh à Luxembourg-Ville, regrette néanmoins devoir «faire face à une vague de vandalisme sans précédent, détériorant violemment nos installations dans le but de voler les vélos pour les utiliser. Nous avons informé la ville de Luxembourg de ce phénomène exceptionnel et sans précédent, principalement concentré dans le quartier de la gare.»

