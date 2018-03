Ce vendredi et ce samedi, de nombreux enfants seront dans les rues avec leurs crécelles pour remplacer les cloches des églises, silencieuses avant Pâques.

Luxembourg 24

"Mir gi klibberen!": les crécelles vont retentir ce vendredi

Ce vendredi et ce samedi, de nombreux enfants seront dans les rues avec leurs crécelles pour remplacer les cloches des églises, silencieuses avant Pâques.

(SH / ChB) - "Mir gi klibberen!" Chahut, bavardages et cris d'enfants au lieu des cloches des églises: le Vendredi-Saint, la tradition est encore vive dans tout le Luxembourg pour de nombreux enfants qui vont sonner les crécelles dans les rues.

Pendant deux jours, ils reprennent le travail des cloches des églises, matin, après-midi et soir. Pour cela, les enfants (souvent ceux qui préparent leur communion) partent en tournée dans leur ville, équipés de crécelles, en criant "D'Moiesklack fort!" le matin, puis "D'Mëttesklack fort!" l'après-midi et enfin "D'Owesklack fort!" le soir.

16

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. 1980 Lé Sibenaler / archives archives 1979 Jean Weyrich / archives 1988 Teddy Jaans

Ils veulent ainsi appeler les gens à la messe et à la prière. La tradition existe depuis des siècles: dès la messe du soir du Jeudi-Saint, les cloches des églises se taisent, en mémoire de la souffrance et de la mort de Jésus. On dit aussi que les cloches volent vers Rome avant Pâques.

Une petite récompense

C'est seulement le dimanche qu'elles retentissent à nouveau. Alors, le travail des "Klibberkanner" prend fin. Auparavant, ils profitaient de leur dernier tour pour réclamer une récompense pour leurs efforts avec des charrettes parfois décorées de couleurs vives, en chantant "dik dik dak, dik dik dak, Muer ass Ouschterdag!"

8 Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images.

Chris Karaba Gerry Huberty 2000 Lé Sibenaler 2005 Marc Wilwert

Alain Piron 2008 Louis Schmitz Marc Wilwert Marc Wilwert

Ils récoltaient œufs, chocolats et confiseries qu'ils se partageaient ensuite joyeusement. Tendez donc l'oreille aujourd'hui et demain, peut-être entendrez-vous les crécelles résonner dans votre quartier?