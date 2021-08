Charles Hary assure que les forains sont «très contents» de ces sept premiers jours du Fun um Glacis. «Soulagé» par l'affluence, le président de la FNCF attend encore «un effort» de la part de l'Etat.

Mini Schueberfouer

Une première semaine «satisfaisante» sur le Glacis

Marie DEDEBAN Charles Hary assure que les forains sont «très contents» de ces sept premiers jours du Fun um Glacis. «Soulagé» par l'affluence, le président de la FNCF attend encore «un effort» de la part de l'Etat.

Montagnes russes, pêche au canard, barbes à papa... depuis une semaine, un vent de fête souffle de nouveau sur le Glacis, pour le plus grand bonheur des visiteurs... et des forains. «Rien ne vaut la Schueberfouer, mais nous sommes tous très contents d'être là», se réjouit Charles Hary. Et s'il ne peut quantifier l'affluence sur le Fun um Glacis durant ces sept premiers jours, le président de la Fédération nationale des commerçants forains (FNCF) a le sourire.

«Très contents» de retrouver le site emblématique de la foire, les tenants de manèges et de stands de restauration évoquent une première semaine «satisfaisante», se réjouissant surtout de rendre à la capitale un peu de gaieté. «Les visiteurs sont au rendez-vous, et avec ce beau temps ça devrait continuer», indique Charles Hary, qui salue les efforts de la Ville de Luxembourg.

La version restreinte de la Schueberfouer combinée aux animations de quartier a permis aux forains de «sortir la tête de l'eau». Et qui se déplace sur le Glacis reste impressionné par le nombre d'attractions présentes; cette édition 2021 est certes restreinte mais loin d'être ridicule.



CovidCheck, port du masque, division du Glacis en deux zones, fermeture des attractions à 23h ... la Ville a tout prévu pour éviter la formation de clusters tout en permettant aux résidents, frontaliers et touristes de se divertir. «Accueillir deux millions de visiteurs comme avant était impossible bien entendu, mais cette solution est efficace», confie le président de la FNCF. Un «soulagement» pour le porte-parole des forains, qui ne désespère pas pour autant de revoir la foire sous sa forme originelle «dès que la situation sanitaire le permettra».

Saluant le «soutien» de communes comme Ettelbruck ou Dudelange qui ont elles aussi fait appel aux forains pour d'autres fêtes, Charles Hary estime en revanche que l'Etat a encore «un effort à faire». Si l'extension des aides sur les coûts non couverts est «une bonne chose», dans les faits la multiplicité des situations demande selon lui une étude «au cas par cas».

«Nous avons dû nous rendre cinq fois au ministère des Classes moyennes pour trouver une issue», indique le responsable. Finalement, les 42 familles concernées devraient être reçues «une par une» boulevard Royal pour trouver «une solution satisfaisante pour chacune», assure Charles Hary. En attendant, que la fête continue et tournent les manèges...

