Mineurs détenus à Schrassig: l'Ombudsfra attaque, le Parquet se défend

Avocat à Luxembourg et bourgmestre de Grevenmacher, Léon Gloden, (CSV) est au contact des résidents étrangers et voit chaque jour «15 à 17.000 frontaliers traverser sa commune» de près de 5.000 habitants. Il nous parle de son projet de créer un Financial Center pour réduire les trajets des navetteurs, de la cohésion sociale à créer au niveau communal en premier lieu et de ses ambitions ministérielles... si son parti remporte les élections en octobre.