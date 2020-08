«Mieux vaut une Kulturlaf virtuelle que rien du tout»

Crise sanitaire oblige, la traditionnelle course musicale eschoise est contrainte de s'adapter. Le 5 septembre de 15h à 19h, les organisateurs proposent ainsi un rendez-vous totalement innovant et inédit aux coureurs à pied.

Jean-François COLIN Crise sanitaire oblige, la traditionnelle course musicale eschoise est contrainte de s'adapter. Le 5 septembre de 15h à 19h, les organisateurs proposent ainsi un rendez-vous totalement innovant et inédit aux coureurs à pied.

Qui l'aurait cru au soir de ce 9 septembre 2019 lorsque les 1.500 coureurs participants venaient de boucler les 10 km de la 13ème «Escher Kulturlaf»? La 14ème édition n'aura pas lieu. Ou plutôt si, mais en mode virtuel. C'est que depuis le monde a changé, la pandémie de covid-19 a envahi nos vies et a bouleversé la donne. Face à ces contraintes, les organisateurs du traditionnel rendez-vous sportivo-culturel de la rentrée dans la Métropole du Fer ont réagi en proposant une édition virtuelle inédite.

Pour les organisateurs, il était vital que cette édition puisse avoir lieu coûte que coûte, même dans des conditions «différentes». Car «l'événement reste vivant, tant pour les participants que pour nos sponsors», souligne Marc Willière, porte-parole de l'organisation. «Il n'y a rien de pire qu'une année de pause, car alors l'événement risque de sombrer dans l'oubli», d'autant plus que «nous avions déjà engagé une certaine somme d'argent dans cette édition» ajoute celui qui espère «repartir l'an prochain sur une nouvelle dynamique».

«Il est évident que nous n'atteindrons pas une participation équivalente aux années précédentes», concède Marc Willière. «Pour le moment, nous avons recueilli une bonne centaine d'inscriptions, mais les gens se décident souvent en dernière minute et il reste encore une petite dizaine de jours». Qui dit événement virtuel, dit forcément moins de contraintes organisationnelles autour d'un site et le long d'un parcours balisé. «C'est en effet un travail plus léger», fait remarquer l'organisateur.

Concrètement, la date du samedi 5 septembre initialement prévue a été conservée. Comme d'habitude, les participants pourront courir sur une distance de 10 km ou 10 miles dans une fenêtre de quatre heures, entre 15 et 19 heures. La différence réside dans le fait que les coureurs ne se déplaceront pas nécessairement à Esch-Belval: au lieu de courir sous les hauts-fourneaux restaurés, ils pourront cette fois s'adonner à la course chez eux ou n'importe où sur leur lieu de vacances.



Mais celles et ceux qui ne voudraient à aucun prix manquer l'ambiance de l'événement peuvent aussi intégrer dans leur parcours un passage au stand «Kulturlaf» à Belval, dans le respect bien sûr des règles sanitaires en vigueur. Et afin qu'aucun coureur ne soit privé de l'accompagnement musical habituel, les organisateurs ont prévu un flux en direct sur leurs médias sociaux. Le programme sera présenté par différents musiciens en live depuis Esch-Belval. Chaque coureur qui communiquera son chrono recevra un t-shirt «collector» en souvenir de cette édition unique.

Cette édition particulière pourrait-elle transmettre un héritage aux organisations futures? S'il reste dubitatif et «attend de voir» comment va se dérouler le millésime 2020, Marc Willière «ne rejette pas l'idée» d'organiser chaque année une course virtuelle à côté de la course in situ, même s'il avoue «ne pas encore y avoir pensé». Tout en ajoutant que «le contrôle impossible des coureurs virtuels (chrono, distance, voire même... dopage) leur interdirait l'entrée dans le classement final».

Une course pour la bonne cause Les inscriptions se font directement en ligne sur le site de l'organisation. Les participants doivent indiquer leurs nom, prénom, sexe, date de naissance, lieu de résidence, adresse électronique et taille de t-shirt. Les frais d'inscription sont de cinq euros minimum, même si libre choix de son don est laissé à chaque participant. Des frais d’inscription qui seront versés à parts égales aux quatre associations caritatives sélectionnées, à savoir: Soroptimistes Esch/Tricentenaire, Niños de la Tierra, Plooschter Projet et ELA/Association européenne contre les leucodystrophies.





