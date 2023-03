En mai, des cours de moto sont organisés au centre de sécurité routière de Colmar-Berg. Les participants pourront s'y familiariser à nouveau avec leur machine.

Échauffement pour la saison

Mieux conduire une moto, ça s'apprend

Jean-Philippe SCHMIT En mai, des cours de moto sont organisés au centre de sécurité routière de Colmar-Berg. Les participants pourront s'y familiariser à nouveau avec leur machine.

«Un motard tombe et se blesse», «un enfant renversé par une moto», «un jeune décédé après un accident de moto» : ce ne sont là que quelques-uns des gros titres des accidents de la route de l'année dernière impliquant des deux-roues motorisés. Souvent, la surestimation de ses capacités ou des compétences de conduite rouillées ont joué un rôle dans le déroulement de l'accident. La participation à un stage de conduite de sécurité aurait permis d'éviter bien des accidents.

Le lourd tribut des motards sur les routes luxembourgeoises Huit motards sont décédés de début mai à fin août, seize ont été grièvement blessés. Alors qu'une météo plus clémente va régner ces prochains jours, la vigilance est plus que jamais de mise pour les pilotes de deux-roues.

Car une moto n'a pas d'airbag, pas de zone déformable et même pas de ceinture de sécurité. Même de petites erreurs de conduite peuvent avoir de graves conséquences. Pour que le début de la nouvelle saison ne se termine pas à l'hôpital, le motard devrait se familiariser à nouveau avec son engin après la pause hivernale.

Entraînements d'échauffement et cours de moto facultatifs

«Non seulement la moto, mais aussi le corps et l'esprit devraient être mis en forme pour les premières sorties», écrit le Centre de formation pour conducteurs (CFC) dans un communiqué de presse. Cette année encore, le Centre de sécurité routière organise des stages d'échauffement pour les motocyclistes.

Les cours auront lieu en mai sur le site du Centre de sécurité routière à Colmar-Berg, dureront une demi-journée et coûteront 36 euros. L'inscription est possible aussi bien par téléphone au numéro 858285-1 que par e-mail à contact@cfc.lu. Outre les stages d'échauffement, les cours de moto facultatifs sont proposés. Ceux-ci durent une journée entière et coûtent 243 euros.

Le comportement routier d'un deux-roues

Au programme figurent notamment la technique de conduite, le freinage d'urgence ainsi que les manœuvres d'évitement. Les cours s'adressent à tout titulaire d'un permis de conduire de catégorie A. Même si, à l'instar du vélo, on ne désapprend jamais complètement à conduire une moto, il convient de se réhabituer au comportement du deux-roues, surtout après une longue pause moto.

«Les autres usagers de la route sont le plus grand danger» Le printemps est là et les motards ont à nouveau enfourché leurs machines. Une passion qui n'est cependant pas sans danger, comme le rappelle un moniteur de moto-école.

Mais même si la moto n'est au chaud dans le garage que depuis l'automne dernier, un stage de sécurité routière avant la saison n'est pas du temps perdu. «Surtout après une longue pause hivernale, il est important que les motocyclistes se réhabituent aux accélérations et décélérations plus fortes de leur machine et qu'ils se familiarisent avec les dangers omniprésents de la circulation», explique le CFC.

Pendant la formation, les participants ont la possibilité de se familiariser avec leur propre machine sur un terrain fermé. Ils peuvent ainsi, sous la direction d'un instructeur, tester le fonctionnement du système ABS ou s'entraîner au freinage d'urgence. "Une combinaison de moto complète et certifiée avec des protections est obligatoire", indique le CFC sur son site Internet.

