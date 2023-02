Le célèbre guide français a dévoilé sa sélection des Bib Gourmand, récompensant les tables proposant un bon rapport qualité/prix en Belgique et au Luxembourg. Un seul restaurant luxembourgeois a raflé la récompense.

Michelin décerne un Bib Gourmand à un restaurant luxembourgeois

Laura BANNIER Le célèbre guide français a dévoilé sa sélection des Bib Gourmand, récompensant les tables proposant un bon rapport qualité/prix en Belgique et au Luxembourg. Un seul restaurant luxembourgeois a raflé la récompense.

Pour les étoiles, il faudra encore un peu patienter. Le Guide Michelin dévoilera sa liste à la mi-mars. Ce mardi 21 février, c'est une autre récompense qui est venue reconnaître la qualité d'une table luxembourgeoise: le restaurant Bazaar, situé au Knuedler, a décroché un Bib Gourmand.

L'établissement devient ainsi la neuvième adresse luxembourgeoise à décrocher une telle distinction, qui vise à récompenser les tables proposant un excellent rapport qualité/prix. Plus précisément, il est possible de se rassasier d'une entrée, un plat et un dessert pour environ 45 euros, midi et soir, au sein des restaurants sélectionnés.

Le guide ne tarit pas d'éloges sur la table du 46, place Guillaume II. «Pour un repas soigné entre amis ou en famille, les inspectrices et inspecteurs recommandent les spécialités méditerranéennes du restaurant Bazaar à Luxembourg», notent les spécialistes culinaires. Une récompense d'autant plus appréciée par l'établissement ayant ouvert ses portes à l'automne 2019, alors que l'an dernier, aucune nouvelle adresse n'avait fait son entrée dans la liste.

«Cuisine de qualité et additions mesurées»

En Belgique, les restaurants récompensés ont été plus nombreux. Au total, 21 adresses ont reçu un Bib Gourmand. Parmi ces dernières, quatre se trouvent en province de Luxembourg. Le Saint-Michel à La Roche-en-Ardenne, Les 4 Saisons à Marche-en-Famenne et le Pluriel à Transinne et Durbuy Ô à Durbuy ont ainsi décroché ce label. À noter que la Wallonie s'est particulièrement distinguée dans cette édition 2023, prenant la place de région la plus remarquée par les critiques gastronomiques.

«Ces tables réussissent la prouesse, dans un contexte économique difficile, de concilier cuisine de qualité et additions mesurées. Par ailleurs, il faut saluer la créativité des chefs de ces 22 tables qui, à partir d’ingrédients de qualité imaginent, dans un répertoire de cuisines très varié, des assiettes originales et savoureuses», a souligné le directeur de la sélection des guides Michelin au Benelux, Werner Loens.

Pour connaître la sélection complète et mise à jour des restaurants récompensés par un Bib Gourmand, les amateurs de bonne cuisine devront patienter jusqu'au 13 mars prochain. En effet, les suppressions, les déclassements et les maintiens seront alors annoncés. C'est à cette même date que seront connues les étoiles. L'an dernier, deux restaurants luxembourgeois ont décroché leur première étoile.

