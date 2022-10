Michèle Detaille, qui a mené une carrière politique majeure en Belgique, est une cheffe d’entreprise à succès ayant repris la société No-Nail Boxes, puis développé le groupe Alipa.

Présidente de la Fedil

Michèle Detaille nommée administratrice indépendante chez HLD

Le groupe HLD, groupe européen d'investissement à la culture entrepreneuriale forte, a annoncé ce lundi la nomination de Michèle Detaille en tant qu'administratrice indépendante. Cette nomination s'inscrit dans le cadre du développement à l'international du groupe, ainsi que de la croissance de ses activités.

Le conseil d'administration de HLD Associés Europe compte désormais dix membres, dont quatre administrateurs indépendants. Jean-Bernard Lafonta, président du conseil d'administration de HLD Associés Europe, déclare : « Nous sommes très heureux que le conseil d'administration de HLD Associés Europe ait proposé la nomination de Michèle Detaille. Le remarquable parcours entrepreneurial de Michèle et son engagement politique au service de l'entreprise, sont des atouts majeurs pour nous. Son arrivée renforce notre gouvernance, notre position d'acteur clé du capital investissement de long terme et notre dimension européenne. »

Une «double expertise»

Michèle Detaille, qui a mené une carrière politique majeure en Belgique, est une cheffe d'entreprise à succès ayant repris la société No-Nail Boxes, puis développé le groupe Alipa. «Elle apportera une double expertise, économique et entrepreneuriale», précise le communiqué de HLD.

Présidente de la Fedil (Fédération des industriels luxembourgeois) depuis 2019 et personnalité économique la plus influente du Luxembourg en 2020 selon le magazine Paperjam, sa nomination souligne l'ancrage européen de HLD qui est présent au Luxembourg, en France, en Italie, en Suisse et au Pays-Bas. Michèle Detaille dit être «honorée de la confiance que le conseil d'administration de HLD Associés Europe me témoigne en me nommant administratrice indépendante. HLD soutient des entreprises à forte croissance dans des secteurs très variés. Je me réjouis de participer à son développement en Europe.»

