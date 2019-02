Dans la vaste affaire des abus sexuels au sein de l'Eglise catholique, à laquelle le Luxembourg n'échappe pas, l'archevêque Mgr Jean-Claude Hollerich a exprimé ce mercredi ses excuses publiques à toutes les victimes et a prôné la «tolérance zéro» pour les coupables.

Mgr Hollerich: «C'est tolérance zéro» pour les abus sexuels

Maurice FICK Dans la vaste affaire des abus sexuels au sein de l'Eglise catholique, à laquelle le Luxembourg n'échappe pas, l'archevêque Mgr Jean-Claude Hollerich a exprimé ce mercredi ses excuses publiques à toutes les victimes et a prôné la «tolérance zéro» pour les coupables.

Trois jours après que le pape François ait promis «une lutte à tous les niveaux» contre les abus sexuels», et le jour même où l'un de ses plus proches conseillers et ex-numéro trois du Vatican, le cardinal George Pell passera sa première nuit en prison, l'archevêque de Luxembourg, Mgr Jean-Claude Hollerich a fait un point, ce mercredi, sur l'épineuse question des abus sexuels au sein de l'Eglise catholique au Luxembourg.

«En tout premier lieu et du plus profond de mon cœur je veux m'excuser auprès des victimes pour la peine et la douleur qu'ils ont éprouvé et éprouvent toujours», a commencé Mgr Hollerich, face aux nombreux micros et caméras, la conférence de presse au Centre Convict à Luxembourg. «On leur a fait du mal. Un mal terrible. Il faut que je m'excuse,... au moins ça», a-t-il glissé, visiblement très ému.



A Rome, l'Archevêque de Luxembourg, aux premières loges, a été directement confronté à plusieurs victimes d'abus sexuels alors qu'ils étaient encore mineurs. De retour du Vatican, le numéro un de l'Eglise catholique au Luxembourg a été clair sur ses intentions: «Je veux une politique de zéro tolérance au Luxembourg. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux qui blesse profondément les gens».



Entre 2011 et 2018, «il y a eu 33 cas de violences rapportés par 37 contacts qui se sont faits par mails, téléphone ou directement auprès de l'archidiocèse», explique Martine Jungers. La déléguée permanente de l'archidiocèse pour la prévention des abus et transgressions sexuels et physiques rapporte qu'au total, elle a relevé «24 cas d'abus sexuels au cours des huit dernières années» au Luxembourg.



De ces 24 cas, «21 concernent des mineurs et trois des adultes». Dans 17 cas ce sont des garçons et des hommes qui ont été victimes d'abus sexuels par des religieux. Les chiffres détaillés livrés par la responsable de la prévention des abus sexuels mise en place par l'Eglise, indiquent que 11 des petites victimes avaient entre 0 et 12 ans au moment des faits. Quatre avaient entre 13 et 17 ans.

En cas d'abus ou de dérives sexuels sur des mineurs ou adultes perpétrés par des hommes d'église, «je veux tout faire pour clarifier les choses» et s'il n'y a pas prescription sur le plan juridique, l'archevêque veut aussi que «les coupables trouvent aussi leur punition légale». En attendant, et même si au Luxembourg nombre de cas d'abus sexuels sont prescrits judiciairement car ils datent d'une époque trop lointaine, «L'Eglise doit faire face à la réalité», a posé gravement l'archevêque.

Tous les aspirants à l'ordination que ce soit pour le diaconat permanent ou pour le sacerdoce doivent passer un test psychiatrique et psychologique de 10 séances pour détecter s'il y a une affectivité équilibrée ou cette pathologie de pédophilie. Dans ce cas les gens ne sont pas ordonnés. Il y a aussi des mesures de précaution pour que les gens puissent détecter des abus dans leur entourage, nous avons des règles de prévention pour savoir comment agir avec les enfants et les jeunes dans les activités que nous proposons.

«C'est mon devoir d'Evêque de continuer à recevoir chaque personne. Les victimes ont ce besoin de rencontrer une personne qui les écoute, qui écoute leur histoire de douleur. Une personne qui écoute non seulement avec les oreilles mais aussi avec leur cœur. Pour moi c'est d'une importance capitale»