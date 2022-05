Les météorologues mettent en garde contre des orages locaux, de fortes pluies et de la grêle lundi soir.

Grêle et fortes pluies possibles

MeteoLux place le pays en vigilance jaune ce lundi

Les météorologues mettent en garde contre des orages locaux, de fortes pluies et de la grêle lundi soir.

Après un mélange de soleil et de nuages ce week-end, le risque d'intempéries est à nouveau présent au Grand-Duché en ce début de semaine. Le service météorologique national MeteoLux a émis un avertissement jaune («danger potentiel») pour lundi, valable pour la période de 12 à 21 heures.

Lundi matin, le soleil et les nuages s'équilibrent encore. Dans l'après-midi et en début de soirée, des averses et des orages détermineront le temps sur une grande partie du pays. Les météorologues prévoient des orages parfois violents avec de fortes pluies, des rafales de vent avec des pointes jusqu'à 80 km/h et de la grêle. Les températures atteindront 21 degrés en cours de journée, puis se rafraîchiront à 11 degrés la nuit. Jeudi et vendredi derniers, le Luxembourg avait déjà connu une alerte aux intempéries. Les cellules orageuses les plus violentes sont toutefois passées à proximité du Luxembourg.

Mardi, les météorologues prévoient un temps très nuageux. Des gouttes de pluie tomberont encore sporadiquement jusqu'au matin. Les températures grimperont jusqu'à 15 degrés en journée. Pendant la nuit, les températures chuteront à 7 degrés.