(AF) - Le site de MeteoLux annonce de fortes pluies pour lundi matin, donnant lieu à un avis de vigilance jaune, soit "danger potentiel". Le cumul de précipitations pourra atteindre plus de 15 mm en six heures. Des pluies faibles sont prévues lundi matin et devraient s'intensifier au fil de la matinée et deviendront fortes aux alentours de midi. Le mercure atteindra un maximum de 8°C dans la journée et devrait redescendre près de 0°C dans la soirée, où des averses de neige seront probables.

Le reste de la semaine sera toujours sous le signe des précipitations, pluie ou neige, avec des températures proches de zéro degré, avec un vent assez soutenu.

Deux tempêtes se succèdent sur l'Europe: Xanthos et Ana. Les Alpes seront très exposées aux avalanches et sont en vigilance orange en raison de la forte quantité de neige fraîche qui s'accumule.

La tempête Ana soufflait fort dimanche soir sur une partie de l'Europe de l'ouest. Une trentaine de départements français faisaient l'objet d'un avis de vigilance orange de la part de Météo France. Dans la journée, un ferry transportant près de 300 passagers s'est échoué près de Calais vers midi, sans faire de victimes. Le trafic maritime a dû être interrompu dans cette zone jusque vers 19 heures afin de procéder à l'opération de sauvetage.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.