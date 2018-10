Meteolux appelle à la vigilance, ce dimanche, à cause d'un risque de pollution aux particules fines. Voici quelques conseils pour ne pas trop s'exposer.

Météo: soyez vigilants à la pollution aux particules fines, ce dimanche

Meteolux appelle à la vigilance, ce dimanche, à cause d'un risque de pollution aux particules fines. Voici quelques conseils pour ne pas trop s'exposer.

Depuis jeudi, les concentrations en particules fines ont dépassé le seuil journalier et ce dimanche ne fait pas exception à la règle. Météolux recommande de faire attention au phénomène et explique ainsi comment la vigilance orange est placée:

"Il faut que la moyenne journalière pour les particules PM10 soit supérieure à 50 µg/m³ le jour précédent sur au moins une station et que la prévision pour les particules PM10 soit également supérieure à 50 μg/m³ pour le jour même ou pour les prochains jours sur au moins 2 stations".

Les températures douces associées à un faible vent et pas de précipitations depuis plusieurs jours accentuent le phénomène.



Les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes respiratoires et cardiaques sont plus particulièrement exposés et peuvent être incommodés par les conséquences suivantes:



irritation des yeux, du nez et de la gorge



diminution de la fonction respiratoire



augmentation infections du système respiratoire et des crises d'asthme



augmentation de la morbidité cardiovasculaire

Précautions à prendre

Afin de réduire le risques pour les personnes sensibles, il est recommandé de réduire voire éviter des efforts physiques intenses et/ou prolongés, d'éviter de sortir en plein air notamment aux heures de pointe du trafic et aux abords des axes routiers et centre-ville très fréquentés.

Il est recommandé d'utiliser les transports en commun et pratiquer le covoiturage, de limiter l'usage des véhicules diesel non équipés de filtre à particules, de limiter la vitesse maximale sur les autoroutes à 90 km/h, d'éviter l'utilisation des feux de cheminée en foyers ouverts et des groupes électrogènes s'ils sont utilisés en agrément ou appoint, de reporter les travaux d'entretien ou de nettoyage effectués avec des outils non électriques (tondeuses, taille-haie,…) ou des produits à base de solvants organiques (white-spirit, peinture,…), de reporter les épandages organiques et minéraux azotés.



