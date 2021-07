Des épisodes localisés de fortes averses ont à nouveau causé des perturbations au Luxembourg, mais sans commune mesure avec les inondations des 14-15 juillet derniers.

Nouvelles pluies, nouvelles inondations

Pour ce mercredi, Meteolux ne voit pas de raison d'émettre d'alerte particulière. Au pire, des pluies tomberont mais rien de bien conséquent (1 ou 2l/m2 maximum). Mais mardi soir, des trombes d'eau sont venues assombrir la fin de journée notamment dans le sud du Grand-Duché. Ainsi, plusieurs voies de circulation ont été fermées, près de Dippach et Käerjeng. Mais un des épisodes les plus spectaculaires s'est tenu à Schouweiler.

«Les primes d'assurance devraient augmenter» Dix jours après les violentes inondations qui ont frappé le Luxembourg et face à la multiplication des événements météorologiques extrêmes, l'association des assureurs et réassureurs juge lundi probable la revalorisation du montant des contrats.

Plusieurs personnes du village ont ainsi été prises par une brusque montée des eaux. Ainsi, rue de l'Eglise, le parking souterrain d'une habitation a vite été envahi par une vague inattendue, et cela alors que quatre personnes se trouvaient à l'intérieur et n'avaient pu s'échapper à temps. Il a fallu que les secouristes interviennent pour les sortir d'affaire.

Dans la soirée, avec l'aide de pompes apportées par des cultivateurs locaux, les pompiers ont pu commencer à débarrasser l'eau du garage. Mais comme si la situation n'était déjà pas suffisamment délicate, l'un des générateurs a surchauffé et des flammes en sont subitement sorties... Plus de peur que de mal toutefois, et le séchage des lieux a pu se poursuivre et réussir.

Schouweiler n'est pas le seul village touché. Plusieurs routes ont ainsi été bloquées à Garnich et Hautcharage, mais aussi plusieurs petits axes comme la CR 149 (entre Erpeldange et Bous). Le service météorologique national avait émis mardi une alerte jaune, le niveau d'alerte le plus bas, mettant en garde contre des tempêtes potentiellement plus fortes. Aucun niveau d'alerte n'a été déclaré par l'administration de gestion des eaux.

