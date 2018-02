(ChB) - Le froid s'installe sur le Luxembourg: ce vendredi matin, entre -10°C et -6°C sont attendus partout dans le pays, et pas plus de 0 à 2°C dans l'après-midi. Des chutes de neige sont prévues dès 20 heures puis toute la nuit: entre 1 et 3 cm selon MeteoLux.

Après dissipation des brumes et du brouillard givrant du matin, le ciel sera nuageux à fort nuageux. La nébulosité augmentera au fur et à mesure de l'après-midi à l'approche de la perturbation. En soirée, des chutes de neige arriveront sous un ciel couvert et persisteront jusqu'au lendemain matin.



Attention sur les routes: chaussées glissantes dues aux conditions hivernales.