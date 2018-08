Ce lundi au Luxembourg, les températures ne grimperont pas au-dessus de 23°C. La journée la plus chaude de la semaine sera jeudi avec un pic à 29°C: bien loin des sommets atteints ces dernières semaines!

Météo: après la canicule, une douce semaine se profile

Ce lundi

MeteoLux prévoit un temps très nuageux à nuageux ce lundi matin avec des précipitations sous forme d'averses accompagnées localement par des orages, voire de la grêle.

Cet après-midi, le ciel sera un peu nuageux avec des éclaircies alternant avec quelques averses (un orage ne pouvant être exclu) jusqu'au soir. En cas d'orage, le vent pourrait atteindre des rafales de 65 km/h voire plus.

MeteoLux prévient qu'en cas d'averse à caractère orageux, un fort cumul de pluie pourra se produire en peu de temps. Les minimales se situeront entre 14 et 16°C et les maximales entre 21 et 23°C.

Ces prochains jours

Mardi, le mercure montera un tout petit peu plus, jusqu'à 25°C au plus chaud de la journée, tandis qu'il fera frais le matin, 13 à 15°C seulement. Une alternance d'éclaircies et de petites averses est attendue.

Le ciel sera plus dégagé mercredi avec une belle percée du soleil et des températures jusqu'à 26°C.

Jeudi sera la journée la plus chaude de la semaine selon MeteoLux avec une pointe à 29°C attendue sur le pays malgré un temps qui devrait rester nuageux.

Les prévisions complètes sont à consulter sur le site de MeteoLux.