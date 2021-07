Ce n'est pas tant que le nombre de voyageurs bondit à l'aéroport de Luxembourg (au contraire) mais les contrôles sanitaires peuvent retarder les embarquements. Aussi, mieux vaut anticiper son arrivée.

Mesures sanitaires

Mieux vaut deux heures d'avance au Findel

Patrick JACQUEMOT Ce n'est pas tant que le nombre de voyageurs bondit à l'aéroport de Luxembourg (au contraire) mais les contrôles sanitaires peuvent retarder les embarquements. Aussi, mieux vaut anticiper son arrivée.

Faut pas rêver : les mois de juillet et août ne feront guère décoller la fréquentation du Findel. Même si le patron de Luxair se veut (un brin) optimiste, les responsables de l'aéroport national sont globalement bien plus mesurés. Ils s'attendent d'ailleurs à une fréquentation moitié moindre pour ces deux mois 2021 que les chiffres de 2019 (année record toutefois). Mais ce n'est pas parce qu'il y a moins de monde dans les halls de lux-Airport qu'il faut arriver en dernière minute. Au contraire.

Le covid ne doit pas couper les ailes à Luxair Après un printemps au ras des pâquerettes, un été maussade s'annonce pour la compagnie aérienne. Mais pour le CEO de Luxair, la reconquête des passagers est la priorité n°1. «L'envie de voyager n'a pas disparu avec l'arrivée du virus», assure Gilles Feith.

En effet, non seulement, cet été il risque d'y avoir des départs en avion plus concentrés sur les weekends, mais les mesures sanitaires impliquent aux passagers de perdre quelques minutes avant de pouvoir embarquer. Aussi, le ministre de la Mobilité n'a-t-il pas manqué de relayer la consigne des responsables de l'aéroport : «que tous les passagers se présentent au minimum deux heures à l'avance de leurs vols».

Le top 3 Actuellement, les trois destinations les plus demandées auprès de Luxair sont Porto, Lisbonne, Nice.

François Bausch (Déi Gréng) répond ainsi à une interpellation de Serge Wilmes (CSV). Le député d'opposition s'inquiétait en effet des délais engendrés par les nouveaux protocoles liés au covid. Le voilà informé, comme le reste des usagers du Findel. Car même si l'ensemble des équipes du terminal qui gèrent le flux des passagers ont bien été renforcées pour cet été, il est des délais incompressibles.

Check-in au comptoir des compagnies aériennes, flux des bagages, mais aussi accès aux portes et embarquement se font bien plus lentement (ou scrupuleusement si l'on veut). Ainsi, virus oblige, les rapprochements dans la file d'attente ou à l'heure de choisir son siège ne sont plus permis.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.