Mesures drastiques annoncées dans la capitale

Luxembourg-Ville suit les recommandations du gouvernement et annonce une série de décisions dans l'optique de freiner la propagation du coronavirus. L'Emaischen est annulée et les autorisations de nuits blanches pour cafés et discothèques sont suspendues.

Un jour après les annonces du Premier ministre et de la ministre de la Santé, la capitale a réagi sur la façon dont elle entendait gérer l'épidémie de covid-19. A charge donc, vendredi, pour la bourgmestre de Luxembourg, Lydie Polfer (DP), de lister les décisions prises par la Ville pour «préserver la santé des résidents et visiteurs de la capitale». Et l'élue de souligner toutefois qu'il ne faut «pas verser dans la panique» et que «tout le monde doit se comporter de manière responsable».

A peu de choses près, tous les événements prévus au cours des deux prochaines semaines sont annulés. Que cela soit dans les centres culturels, les maisons de retraite ou les structures sportives. Le Grand théâtre et celui des Capucins vont baisser le rideau; les bibliothèques vont fermer tout comme les piscines, les musées ou encore la cinémathèque.

La traditionnelle fête de l'Emaischen, prévue le 13 avril, est d'ores et déjà annulée. Les autorisations de nuits blanches pour les cafés et les discothèques sont, elles, suspendues et fermeront donc au plus tard à 1h du matin (contre 3h actuellement).

La capitale qui compte pas moins de 5.000 enfants fréquentant les écoles primaires devra aussi faire face à une gestion particulière pour les parents travaillant au sein de l'administration communale. Le services des autobus, à lui seul, compte 400 chauffeurs. «Certains seront malades ou devront s'occuper de leurs enfants», prédit Lydie Polfer. Une adaptation des courses est prévue avec des rythmes moins fréquents sur certaines lignes. Sachant que l'ensemble des lignes scolaires sont annulées.

«Pour les autres services de la Ville, une partie est considérée comme essentielle et devra être assurée avec ou sans pandémie», souligne la bourgmestre. L'état civil, les services d'hygiène, de l'eau et des canalisations seront organisés de manière à pouvoir continuer à fonctionner normalement.

A ce stade, les commerces demeurent épargnés par les mesures et le marché hebdomadaire du Knuedler est également maintenu. La capitale a mis en place une page internet spécialement dédiée au covid-19