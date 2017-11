(nas trad. ChB) - La reprise des cours a eu lieu presque normalement ce lundi au lycée Michel Lucius à Luxembourg alors qu'une partie de l'établissement avait été fermée avant les vacances de Toussaint pour des raisons de sécurité.

Un rapport pointait en effet des risques importants pour les élèves et les enseignants en cas d'incendie. Le ministère avait alors décidé d'une "fermeture jusqu'à nouvel ordre".

La directrice Pascale Petry explique que les lycéens ont été répartis dans d'autres salles de cours en attendant une solution provisoire.

"Dans l'état où se trouve le bâtiment, on ne peut plus y enseigner", indique-t-elle. Par exemple, la protection anti-incendie, le revêtement de sol, le système électrique et la construction du toit ne répondent plus aux normes de sécurité requises.

Anouk Antony

Au total, le lycée se trouve amputé de 19 salles de classe dans les départements des lettres, des arts et du français. La bibliothèque et le SPOS sont aussi concernés.

"Nous avons dû nous réorganiser", explique Pascale Petry. Ainsi, les locaux de l'Ecole française sont utilisés depuis lundi, plus tôt qu'initialement prévu. D'autres salles ont été installées ailleurs dans le lycée.

Alors que le SPOS a pu emménager dans le bâtiment principal, la bibliothèque a été déplacée dans le "lounge" de l'université toute proche.

Ce qui se passera dans le futur pour "l'aile 3000" n'est pas encore clair. Cependant, une rénovation n'est pas envisagée puisque d'ici 2025, un tout nouveau campus sera construit au Kirchberg pour le lycée Michel Lucius.

