D'ici à la rentrée 2021/2022, cinq classes regroupant des élèves de première année du secondaire s'installeront dans le nouvel établissement, prévu au centre du pays. Ce dernier dispensera un enseignement dans des sections anglophone, germanophone et francophone.

Mersch, siège d'une nouvelle école européenne

Après Esch-sur-Alzette, Differdange, Junglinster et Mondorf-les-Bains, une nouvelle école européenne publique s'implantera à Mersch. Destiné aussi bien à répondre aux «nombreux défis posés par l’hétérogénéité de la population scolaire» qu'à combler «un réel besoin», selon Claude Meisch (DP), le futur établissement se caractérisera par la présence de trois sections linguistiques : anglophone, germanophone et francophone.

Pour le ministre de l'Education nationale, la mise en place de ce nouvel établissement s'intègre non seulement dans la volonté de «proposer un système éducatif dans lequel chaque élève a une chance de réussir, indépendamment de la langue parlée à la maison», mais aussi dans une répartition plus équilibrée de l'offre scolaire. En clair, l'application du programme de coalition qui prévoit l'extension de l'offre scolaire «dans le centre du pays», zone en plein essor en raison de la flambée des prix de l'immobilier dans la capitale et ses environs immédiats et de l'amélioration de la desserte en transports en commun.

Devant ouvrir ses portes à la rentrée 2021/2022, la future école internationale Mersch Anne Beffort (EIMAB) fera des débuts limités, avec la présence programmée de cinq classes du secondaire, ainsi que des classes d'accueil et d'initiation professionnelle. Les classes anglophone et francophone du primaire, elles, ouvriront à la rentrée 2022, tout comme l'internat et la maison relais. Au total, une fois entièrement opérationnel, l'établissement devrait accueillir quelque 1.200 élèves, répartis entre le primaire, le secondaire et «la voie de préparation internationale à l'école européenne».

Comme dans l'ensemble des établissements publics, le luxembourgeois sera obligatoire «comme langue d'intégration» pour tous les élèves entre la première année du primaire et la troisième année du secondaire. A noter que l'EIMAB proposera l'apprentissage de six langues, dont le portugais, l'espagnol ou l'italien. Pour sa première rentrée, l'école se répartira entre plusieurs sites puisqu'une partie des élèves occuperont l'ancienne annexe du lycée classique de Diekirch, à Mersch, tandis que les autres occuperont des locaux situés rue de la Gare, à Beringen.

