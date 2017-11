La bretelle de sortie de l'échangeur Dudelange-Burange en provenance de Pétange sera fermée le mercredi 22 novembre entre 9 et 16 heures.

La déviation suivante est mise en place:

Le trafic en provenance de Pétange de l’autoroute A13 et en direction de la N31 (Dudelange et Bettembourg) est dévié à partir de l'échangeur Dudelange-Burange via la croix de Bettembourg et l'échangeur Hellange de retour jusqu’à l'échangeur Dudelange-Burange.

