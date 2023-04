Adopté le 27 mars par la ville de Luxembourg, l'arrêté anti-mendicité reste soumis à l'approbation du ministère de l'Intérieur. Si ce dernier l'approuve, les opposants, parmi lesquels Tom Krieps (LSAP), pourraient saisir le tribunal administratif.

Mendicité, la patate chaude entre les mains du ministère de l'Intérieur

«L'histoire remonte au 5 août 2015. Ce jour-là, RTL publie une lettre ouverte de Gaston Vogel. Furieux, l'avocat s'attaque à la bourgmestre de Luxembourg, Lydie Polfer (DP). Le ton, d'une terrible violence, n'a d'égal que la clarté du propos. À ses yeux, la capitale est «répugnante», son air est «rempli des puanteurs que dégagent les cortèges quotidiens de mendiants dégueulasses» et ces «inqualifiables» deviennent sous sa plume de la «racaille». Ces propos, non exhaustifs, lui vaudront d'être poursuivi en justice* par l'antenne luxembourgeoise de la Ligue des droits de l'homme pour «incitation à la haine et à la violence raciale». Blanchi en première instance, il le sera une seconde fois, le 22 janvier dernier, par la Cour d'appel.

27 mars 2023, soit 2.791 jours après s'être vu rappelée à ses devoirs («Sécurité, tranquillité, salubrité»), Lydie Polfer voit le Conseil communal de la capitale procéder à la modification du règlement de la police communale. L'article 51, adopté le 23 novembre 2015, interdisait déjà «toute forme de mendicité organisée ou en bande», devient le 41. Le 52 («interdiction d'importuner ou d'harceler les passants») devient le 42 mais dans une version moins sujette à interprétation: «Dans l'intérêt de la sécurité et de l'hygiène publiques, toute autre forme de mendicité est interdite du lundi au dimanche et entre 7 et 22 heures.» Dès lors, quel lien établir entre les deux épisodes?

Quand je lui ai dit que ce courrier de Gaston Vogel était ''dégueulasse'', elle m'a regardé et j'ai vite réalisé qu'il n'était pas pour lui déplaire... Tom Krieps (LSAP)

Pour répondre à cette question, il faut remonter au 6 août 2015. Ce jour-là, soit vingt-quatre heures après la publication de la missive de l'avocat au style éruptif, Lydie Polfer prend publiquement position. D'emblée, elle précise «la priorité absolue» qu'est la sienne d'assurer «la sécurité des citoyens ainsi que la tranquillité et la salubrité de notre ville» et rappelle qu'il est «important de lutter contre la mendicité organisée».

Ce qualificatif a son importance puisque dans le paragraphe suivant, il est question de «mettre en place des moyens efficaces de lutte contre la mendicité tels que l’expulsion immédiate («Platzverweis»).» Ici, pas de distinction entre mendicité «simple» et «organisée». Un oubli? Pas sûr, dans la mesure où son auteur aurait pu, a posteriori, la corriger.

Membre du Conseil communal, Tom Krieps (LSAP) se souvient d'avoir eu un échange à cette époque avec Lydie Polfer: «Quand je lui ai dit que ce courrier de Gaston Vogel était ''dégueulasse'', elle m'a regardé et j'ai vite réalisé qu'il n'était pas pour lui déplaire...» Il dit avoir été conforté dans son sentiment à l'automne 2021 lors du procès en première instance de Gaston Vogel. «Lydie Polfer et Laurent Mosar(CSV) ont été appelés à la barre comme témoins par la défense de Me Vogel. Et qu'ont-ils fait? Ils ont confirmé sa ligne de défense qui, grosso modo, revenait à dire qu'il n'avait rien fait de plus que de mettre le doigt sur ce qui constitue un vrai problème pour la ville de Luxembourg.»

«Colère» et «dégoût» des deux côtés...

À cela, les récents propos de Mireille Rahme-Bley, présidente de l'Union commerciale de la ville de Luxembourg («un tel arrêté permettra d'améliorer grandement l'expérience des visiteurs et l'image de marque de la capitale») s'inscrivent dans la droite lignée de ceux de Gaston Vogel qui, dès l'été 2015 donc, écrivait: «Nous sommes en pleine saison touristique. Les étrangers qui foulent les pavés de cette minable ville, partent désenchantés, d'aucuns avec des sentiments de colère et de dégoût. Il ne faut pas s'étonner qu'ils n'aient plus aucune envie de revenir.»

Reste à savoir si ce règlement va être approuvé par le ministère de l'Intérieur? En effet, si la «réforme de la surveillance de la gestion communale», publiée le 19 janvier 2023 au Journal officiel, doit permettre de renforcer l'autonomie des communes par le biais d'un allègement et de la «suppression de nombreuses approbations par la loi», elle ne leur donne pas pour autant les pleins pouvoirs. Et certains domaines restent soumis à l'approbation du ministère de l'Intérieur. Parmi eux, «les règlements communaux de police».

Pour Tom Krieps, cette disposition, qui fait suite à la loi de juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux, est «une très bonne chose, parce qu'au niveau des communes, tout le monde fait un peu comme il lui plaît, avec comme conséquence un défaut de cohérence».

Cet article 42 du règlement de police de la ville de Luxembourg doit donc recevoir l'approbation du ministère de l'Intérieur qui, comme le stipule la circulaire n°2023-016, dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception complète de la délibération pour se prononcer. Adopté le 27 mars, le délai peut-il arriver à échéance avant le 1er juillet, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution qui prévoit que «les droits fondamentaux ne peuvent être limités que par une loi et non pas un règlement»?

Abbé Pierre, Lacatus et imbroglio législatif

Et c'est là où ça se complique. Si, dans l'esprit de beaucoup, seule la mendicité organisée est punissable par la loi (article 382 relatif à la traître des êtres humains), une sorte de vide législatif entoure la mendicité «simple». En effet, suite à un imbroglio malheureux lors de son abrogation le 29 août 2008 (la suppression d'un alinéa qui n'existait pas...), le point 6 de l'article 563 du Code pénal est considéré comme abrogé par les autorités judiciaires. «Or, signale Tom Krieps, certains membres de la majorité du Conseil communal, qui sont eux aussi avocats, se retranchent derrière le fait que ce n'est pas à l'autorité judiciaire d'abroger un point mais aux députés sinon le juge constitutionnel.» La mendicité simple reste-t-elle donc punissable par la loi?

Des opposants à ce règlement, il y en a, mais qu'envisagent-ils de faire en cas d'approbation de ce texte par le ministère de l'Intérieur? La première étape consisterait à saisir le tribunal administratif. Une action qui, à l'étranger, s'est multipliée ces dernières années. Ainsi, le 12 mars 2022, celui de Strasbourg annulait l'arrêt anti-mendicité voté par le conseil municipal de Metz et ce à la suite d'un recours porté par la fondation Abbé-Pierre et la section messine de la Ligue des droits de l'homme.

En 2015, quand nous avions porté plainte contre Gaston Vogel, personne ne nous avait soutenu. Alors aujourd'hui, on passe notre tour... Claude Weber (Président de la Ligue des droits de l'homme Luxembourg)

Autre affaire, celle dite de «Lacatus contre Suisse». Sans-abri, et sanctionnée depuis deux ans par les autorités pour mendicité, Villeta-Sibianca Lacatus avait été condamnée, le 14 janvier 2014, par le tribunal de Genève à une amende de 500 francs suisses (464 euros) qui se transformera ensuite en cinq jours de prison.

Le 19 janvier 2021, la Cour européenne des droits de l'homme, au sein de laquelle siège le juge luxembourgeois Georges Ravarani, estimait que la «sanction infligée à la requérante ne constituait une mesure proportionnée ni au but de la lutte contre la criminalité organisée, ni à celui visant la protection des droits des passants, résidents et propriétaires des commerces». Dans son jugement, la CEDH ajoutait: «La requérante est une personne extrêmement vulnérable qui a été punie pour des actes dans une situation où elle n'avait très vraisemblablement pas d'autres choix que la mendicité pour survivre.»

Le ministère se prononcera-t-il avant le 11 juin?

Reste à savoir qui pourrait porter le dossier devant les tribunaux. Selon toute vraisemblance, ce ne sera pas la Ligue des droits de l'homme de Luxembourg. «En 2015, quand nous avons porté plainte contre Gaston Vogel, personne ne nous a soutenu, explique Claude Weber, son président. Alors, aujourd'hui, on passe notre tour...»

De son côté, Sergio Ferreira, responsable politique de l'Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI), explique que cette possibilité n'a pas fait état d'une discussion au sein de son équipe: «Au lieu d'arriver à ce genre d'extrémités, il serait plus intéressant que les autorités s'assoient autour d'une table avec les acteurs de terrain pour éventuellement trouver d'autres solutions...»

L'heure ne semble toutefois plus aux palabres. Du côté politique, si ce changement de règlement fait hurler la gauche, pas sûr qu'elle fasse entendre sa voix devant les tribunaux. «Je m'avance peut-être, déclare Tom Krieps, mais je suis sûr que si le ministère approuve ce règlement, il y aura un recours: soit de déi Lénk, soit de déi gréng, soit de nous tous...»

De son côté, Guy Foetz, conseiller communal déi Lénk, est moins enthousiaste. «On n'a pas l'intention de déposer un recours. On en a fait un en 2021 à la suite de la décision de la ville de confier la surveillance de l'espace public à une société privée (Ndlr: GDL). Ana Correia et moi-même, on s'est retrouvés seuls à mener ce combat devant la justice. Et on a été débouté...» De quoi faire dire à Tom Krieps: «Si le ministère autorise ce règlement, j'aurais du mal à rester sans rien faire. Mais laissons le d'abord faire son travail...» Se prononcera-t-il avant le 11 juin, date des élections communales?

*À deux reprises, Gaston Vogel a été blanchi par la justice.

