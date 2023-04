Candidat aux élections communales dans la capitale, le député déi gréng interpelle Taina Bofferding quant à la légalité de l'arrêt mendicité voté par la majorité DP-CSV. Il craint des sanctions de la part de la Cour européenne des droits de l'homme.

Mendicité: François Benoy ne veut pas que le Luxembourg soit condamné par la CEDH

L'arrêt anti-mendicité adopté, le 27 mars, par le conseil communal de la ville de Luxembourg ne cesse de faire couler de l'encre. Le dernier à avoir pris sa plume n'est autre que François Benoy (déi gréng). Bien qu'actuellement en vacances, le député vient d'adresser une question parlementaire au ministère de l'Intérieur. La teneur de celle-ci réside tout simplement dans «la conformité de l'interdiction de la mendicité avec le règlement général de la police» de la capitale.

Le conseil communal de la capitale affiche ses désaccords sur la mendicité Toute forme de "mendicité" doit être interdite, à des heures spécifiques et dans des lieux désignés. Mais les désaccords entre élus sont nombreux.

En effet, si la «réforme de la surveillance de la gestion communale», publiée le 19 janvier 2023 au Journal officiel, doit permettre de renforcer l'autonomie des communes par le biais d'un allègement et de la «suppression de nombreuses approbations par la loi», elle ne leur donne pas pour autant les pleins pouvoirs. Et certains domaines, parmi lesquels «les règlements communaux de police», restent soumis à l'approbation du ministère de l'Intérieur.



Trois mois. C'est, à compter du jour de la réception complète de la délibération, le délai dont Taina Bofferding (LSAP) dispose pour se prononcer sur l'approbation ou non de l'article 42 de la ville de Luxembourg. Tout comme Tom Krieps (LSAP), dans un reportage paru le 6 avril, François Benoît s'interroge à son tour sur la marge dont dispose le ministère et ce pour la simple et bonne raison que la nouvelle Constitution entrera en vigueur le... 1er juillet prochain.

Il ne s'agit ici que d'une polémique électorale bon marché. Déi Gréng Stad Lëtzebuerg

«Madame la ministre entend-elle se baser d'ores et déjà sur les dispositions de la nouvelle Constitution pour analyser la conformité du règlement général de police?», questionne un François Benoy qui va plus loin en laissant planer l'éventuel risque de voir l'État luxembourgeois être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour des décisions communales non conformes à la CEDH. Le député déi gréng rappelle que celle-ci a condamné la Suisse suite à l'interdiction générale de la mendicité par la ville de Genève.

Polfer et les «trois décennies de règne»

Ces interrogations de François Benoy ne constituent pas une surprise dans la mesure où, dans un communiqué de presse datant du 27 mars (avant le vote), la section «déi gréng Stad Lëtzebuerg» s'insurgeait contre cette mesure: «Nous ne soutiendrons pas cette interdiction générale de la mendicité. Cette interdiction marginalisera et stigmatisera davantage les mendiants - environ 70 personnes selon les estimations d'octobre - qui se trouvent déjà dans des situations très précaires sans être des criminels. Et en ce qui concerne le problème de la mendicité organisée en bande, il ne s'agit ici que d'une polémique électorale bon marché.»

Dans le même communiqué, François Benoy affirmait que cette interdiction générale de la mendicité, promulguée par la majorité DP-CSV, n'était que de «la pure poudre aux yeux». S'il est favorable à «l'interdiction d'une mendicité agressive», il souligne la difficile mise en oeuvre du nouveau règlement: «Comment par exemple prouver, sans la présence de la police, qu'une personne mendie réellement et qu'elle ne se trouve pas simplement dans l'espace public?» À ses yeux, cette mesure est donc inapplicable dans la pratique et «ne changera donc rien à la situation sécuritaire de la ville, dont on se targue constamment».

«Interdire la mendicité à Luxembourg ne nous fera pas disparaître» Suite à l'adoption de l'article 42 du règlement de la police de Luxembourg d'interdire toute mendicité au centre-ville, Virgule est parti à la rencontre de ces sans-grade. Que comptent-ils désormais faire? À cette question, une seule réponse: continuer de survivre.

Un peu plus loin, le candidat aux élections communales, s'en prenait directement à Lydie Polfer (DP): «Il s'agit d'une politique symbolique qui doit faire oublier que la bourgmestre n'a pas réussi, en presque trois décennies de règne sur la capitale, à garantir la sécurité dans l'espace public qu'elle promet aux citoyens depuis des décennies.»

