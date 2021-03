Comme tous les deux à trois ans, les bassins qui hébergent poissons et canards sont nettoyés de fond en comble. L'occasion notamment pour les services de la Ville de vérifier l'état de santé des animaux.

Luxembourg 6

Ménage de printemps au parc de Merl

Comme tous les deux à trois ans, les bassins qui hébergent poissons et canards sont nettoyés de fond en comble. L'occasion notamment pour les services de la Ville de vérifier l'état de santé des animaux.

(Jmh avec Rita Ruppert) - Ces derniers jours, les promeneurs du parc de Merl ont pu assister à un spectacle peu habituel. Celui du nettoyage des bassins. Réalisée tous les deux à trois ans, cette opération spectaculaire s'est traduite par le retrait intégral de l'eau et un curetage en profondeur des dépôts accumulés au fonds des cuvettes et dans les canalisations. En l'occurrence, les excréments des animaux et les restes de pain qui, au fil, du temps, se sont transformés en boue répartie sur plusieurs centimètres.

Déplacés le temps du nettoyage, les locataires habituels des bassins se portent bien et ont pu retrouver leurs bassins sans encombre. Situé au sein du quartier de Hollerich, le parc de Merl est fréquenté non seulement par les résidents et les élèves du campus Geesseknäppchen, mais aussi de plus en plus par des badauds désireux de profiter d'un coin de verdure au coeur de la capitale. Il est l'un des sept parcs de la Ville, en attendant la réalisation du parc du Ban de Gasperich qui sera le plus grand. Ce dernier doit voir le jour en 2022.

