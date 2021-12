Les deux plus importants organisateurs de concerts de musiques amplifiées face à la règle 2G et à d’autres problèmes liés à la crise sanitaire.

Atelier et Rockhal

Mêmes causes, mêmes soucis

Thierry HICK Les deux plus importants organisateurs de concerts de musiques amplifiées face à la règle 2G et à d’autres problèmes liés à la crise sanitaire.

«Buy your tickets», quelquefois «Sold Out» mais aussi bien souvent «Cancelled» ou «New Date», leurs agendas sur leurs sites respectifs affichent de sombres similitudes. La Rockhal et l’Atelier, les deux principaux organisateurs de concerts de musiques amplifiées, font face à la même situation: les mêmes causes engendrant les mêmes soucis. Comment reprendre un semblant de normalité alors que la nouvelle loi Covid, votée jeudi passé par la Chambre des députés, resserre la vis?

Les Francofolies 2022 dévoilent leurs têtes d'affiche Grand Corps Malade, Hoshi, Romeo Elvis, PNL, Juliette Armanet, Damso ou Gaël Faye font partie des invités de la nouvelle édition du festival. Les Franco ayant bien l'intention de rebrancher leurs amplis du 8 au 12 juin prochains.

L’accès aux concerts est désormais restreint aux vaccinés et guéris, les tests ne sont plus validés. Les deux organisateurs ont réagi depuis des mois face à la crise. Le volet «Where Music Matters» de la Rockhal avec ses «Pop Up Sessions» et autres rendez-vous a largement mis l’accent sur des productions audiovisuelles et les musiciens du Luxembourg pour continuer de poursuivre son travail de soutien à la scène locale. Peu à peu, après avoir mis sur pied un concept sanitaire strict, la salle de concert de Belval s’est ouverte au grand public. Le récent passage du DJ allemand Paul Kalkbrenner fin octobre dans une salle archi-comble fut un signe d’espoir. Cette soirée fut organisée à Belval par l’Atelier de Luxembourg, qui pour sa part a profité de l’été pour s’exiler dans des locations open-air. Mondorf, Echternach, Dudelange, Glacis... autant d’étapes qui ont permis à l’organisateur de la rue de Hollerich de tenir le cap.

2 Olivier Toth (g.) et Michel Welter doivent continuer de s’adapter à la situation sanitaire. ⋌ ⋌Photos: Guy Jallay, LW-archives/Piette Matgé,

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Olivier Toth (g.) et Michel Welter doivent continuer de s’adapter à la situation sanitaire. ⋌ ⋌Photos: Guy Jallay, LW-archives/Piette Matgé, Atelier - Michel Welter - Laurent Loschetter - Foto : Pierre Matgé/Luxemburger Wort Pierre Matgé

Depuis vendredi dernier, les soi-disant activités de loisirs, donc aussi les concerts, sont soumises aux nouvelles règles sanitaires 2G. Faut-il s’attendre à une baisse significative de fréquentations après un fin espoir de retour à la normale tant attendu depuis des semaines?

Perdre des spectateurs?

«Peut-être que nous allons encore perdre quelques spectateurs avec la 2G. Ce n’est pas à exclure. Nous avons aussi constaté qu’au temps de la 3G, peu de personnes se sont présentées avec un test. Nous ne disposons cependant pas de statistiques précises en la matière», explique Michel Welter, le responsable d’A-Promotions, la structure en charge de la programmation de l’Atelier. «Nous allons tout faire pour continuer de travailler».

Même avec les règles 2G, nous pouvons exploiter une capacité maximale. Ce qui est loin d’être le cas partout en Europe. Olivier Toth, Rockhal

Aller de l’avant

Cette même volonté d’aller de l’avant s’observe à Belval. «Nous sommes prêts à accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions possible, tant pour eux que pour les artistes et notre team», fait valoir Olivier Toth, le directeur de la Rockhal. «Avec la 2G nous allons appliquer la même procédure de contrôle qu’avant. Maintenant, de savoir si nous allons encore perdre des visiteurs, reste difficile à dire. Nous n’avons pas de chiffres ou de statistiques sur lesquels nous baser pour anticiper les effets de la nouvelle règle sanitaire mise en place récemment.»

Un nouveau gradin pour le public est en cours d'installation dans le club de la Rockhal. Photo: Thierry Hick

Une potentielle chute du nombre de visiteurs ne semble pas être la préoccupation majeure des deux organisateurs. Contrairement aux questions financières. Le «Centre de musiques amplifiées» (Rockhal) en tant qu’établissement public, outre son obligation d’assurer ses recettes propres, a peut-être moins de soucis à se faire qu’un organisateur privé, tel l’Atelier.

A l’image de ces concerts organisés tout au long de l’été – souvent commandés par des communes –, il vaut mieux faire des projets plus petits avec des recettes moindres mais garanties que de miser sur des gros events aux recettes plus élevées mais pas toujours certaines, calcule-t-on rue de Hollerich.

Notre plus grand problème, ce ne sont pas les règles 3G ou 2G, mais la disponibilité des artistes. Michel Welter, Atelier

Le gouvernement a, dès le début de la pandémie, mis en place des aides pour le secteur culturel. Jusqu’à la fin février 2022, l’Atelier bénéficie aussi des aides pour «frais non couverts» mises en place par le ministère des Classes moyennes. «Un soutien tout simplement crucial pour nous, qui tournons aujourd’hui à 10% de nos activités habituelles», note Michel Welter.

Casser le cercle vicieux

Alors que tant l’Atelier que la Rockhal peuvent désormais remplir leurs salles sans restrictions de capacité, une autre difficulté est toujours d’actualité. «A quoi cela sert-il d’avoir une capacité maximale, d’avoir du public, si nous n’avons pas de musiciens ou de groupes à disposition?», s’interroge Olivier Toth, qui en plus de son job de directeur de la Rockhal est aussi le président de l’«European Arenas Association». Une position qui lui permet d’observer au plus près et au niveau européen le secteur de la musique amplifiée.

Full house en octobre pour la venue du DJ allemand Paul Kalkbrenner à la Rockhal Foto: Claude Piscitelli

Michel Welter rempile: «Ce qui nous cause le plus de soucis, ce ne sont pas les règles 2G ou 3G, mais bien davantage la question autour de la disponibilité des artistes. La faisabilité prime sur la programmation.» Actuellement, l’Atelier et la Rockhal sont obligés de planifier leurs agendas à court et très moyen terme, au cas par cas, au fil des annulations ou des reports de dates.

Olivier Toth prend du poids sur la scène européenne Moins d'un an après avoir initié la coordination de la reprise de l'activité des grandes salles de concerts en Europe, le directeur de la Rockhal a été élu à la tête de l'European arenas association, organisation qui regroupe une trentaine de sites répartis dans 20 pays.

Très nombreux sont à l’heure actuelle encore et toujours les groupes et artistes étrangers qui, suite aux restrictions de déplacements, annulent tout de go leurs tournées, donc aussi les shows au Grand-Duché. «Le Luxembourg n’est pas une île, nous sommes dépendants de ce qui est possible au-delà de nos frontières. C’est un cercle vicieux qu’il nous faut casser», insiste Olivier Toth. «Malgré toutes ces inconnues, nous espérons une reprise pour l’été 2022. En attendant, nous faisons tout ce qui est dans notre possible», glisse Michel Welter.

Une satisfaction pour les deux organisateurs pour finir: aucun cluster d’infections n’a été rapporté suite aux concerts de la Rockhal et de l’Atelier.

