Les coûts croissants de la production et du commerce sont finalement payés par le consommateur à la caisse du supermarché, et ce, souvent sans même s'en rendre compte.

Enquête dans un supermarché

Même prix, moins de contenu: triche sur les emballages

Uwe HENTSCHEL Les coûts croissants de la production et du commerce sont finalement payés par le consommateur à la caisse du supermarché, et ce, souvent sans même s'en rendre compte.

C'est forcément une bonne affaire. C'est bien connu: quand il y a plusieurs unités dans un paquet, c'est toujours moins cher au total que d'acheter les pièces séparément. Ou du moins pas plus cher. Car ce serait absurde.

La pratique fonctionne encore, comme le montre la visite de la filiale d'une grande chaîne de supermarchés luxembourgeoise : le petit paquet de Toffifee coûte 1,80 euro, le grand 6,05 euros. Le premier contient 125 grammes, le second 400. La bonne nouvelle est que le commerçant est tenu d'indiquer également le prix de base (dans ce cas, le prix au kilogramme). L'acheteur peut donc comparer et voir que le prix de base du grand paquet est plus élevé dans ce cas.

Les différentes variétés rendent la comparaison des prix difficile

Malheureusement, ce n'est pas toujours aussi simple, comme le montre quelques mètres plus loin un coup d'œil dans les rayons des chocolats, des biscuits et des chips. En effet, plus le choix de variétés et de tailles d'emballage est grand, plus il est difficile de comparer les marchandises du même fabricant. Et plus le prix augmente ou le contenu diminue, moins cela se remarque.

L'emballage de gauche contient dix carrés (200 grammes), celui de droite seulement neuf (180 grammes). Est-ce dû à la recette ?

Le rayon des chips est l'un des endroits du supermarché où la fluctuation des tailles d'emballage et des prix est la plus importante. Comme l'explique Armin Valet, de la Verbraucherschutzzentrale Hamburg (VZHH), rien que pour les variétés de chips, il y a déjà eu au moins 60 changements d'emballage cette année. «Quand un fabricant commence, les autres lui emboîtent le pas», explique Armin Valet, qui s'est donné pour mission, avec ses collègues, de documenter les augmentations de prix «cachées».

Depuis des années, la VZHH nomme systématiquement le paquet trompeur du mois. En novembre, il s'agissait des chips d'Intersnack. L'Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC) a également pris conscience du problème, mais ne s'est pas encore penchée sur la question de manière aussi intensive, selon l'association.

À gauche, l'emballage contient 110 grammes, à droite 125 grammes. L'emballage avec moins de contenu provient d'un lot plus récent.

Pour que la différence ne se remarque pas, les magasins essaient généralement de retirer l'ancien produit des rayons avant l'arrivée du nouveau, selon Armin Valet. De plus, les nouveaux emballages ont souvent un design différent ou des indications telles que «nouvelle recette».

Rama réduit le contenu

L'un des exemples les plus marquants est celui de la pâte à tartiner Rama, dont le conditionnement le plus connu était de 500 grammes pendant des décennies, avant d'être tout simplement réduit à 400 grammes l'été dernier.



Le fabricant Upfield a justifié cette hausse de prix cachée par «des augmentations de coûts spectaculaires dans toute notre chaîne d'approvisionnement, y compris nos matières premières [...]». C'est pourquoi, selon le fabricant, nous avons «légèrement réduit le grammage de certains de nos produits.»

Si le commerce n'est pas prêt à vendre la marchandise à des prix plus élevés, les fabricants ne peuvent augmenter leur marge qu'en réduisant le contenu pour le même prix. Armin Valet, VZHH

20% de contenu en moins ne représentent qu'une légère correction pour le producteur. Seulement, s'il veut faire des économies, pourquoi n'a-t-il pas également réduit la taille de l'emballage? Au lieu de cela, les 400 grammes de graisse végétale se trouvent dans le même emballage que les 500 grammes précédents.

Augmentation des prix dans l'emballage

On appelle ce processus «shrinkflation» : la réduction du contenu pour dissimuler l'inflation. Il n'est pas rare que l'introduction d'un nouveau goût soit un indice qui montre que l'on a précisément affaire à cela. Ainsi, lorsqu'il est écrit quelque part «nouveau», les associations de protection des consommateurs tirent la sonnette d'alarme. Et en effet, lors de la visite du supermarché luxembourgeois, on trouve également quelques exemples de ce type.

De nouvelles variétés ouvrent de nouvelles possibilités.

Il y a, semble-t-il, un nouveau goût chez Philadelphia. Et Exquisa aussi a quelque chose de nouveau dans ses rayons. C'est du moins ce que promet l'enseigne. La question est de savoir s'il s'agit de la recette ou de la quantité contenue. Car dans la nouvelle variété Fitline Paprika Chili, il n'y a que 175 grammes - pour une taille d'emballage identique - alors que dans les autres variétés Exquisa, il y a 200 grammes. Pourtant, elles coûtent toutes le même prix.

La teneur en matières grasses et le prix sont les mêmes, mais à droite, il y a 12,5% de moins.

Le fait que l'inflation ou le désir d'augmenter les marges ne soient pas simplement compensés par des prix plus élevés plutôt que par des emballages trompeurs dépend avant tout, selon Armin Valet, des marchés. «Si le commerce n'est pas prêt à vendre la marchandise à des prix plus élevés, les fabricants ne peuvent augmenter leur marge qu'en réduisant le contenu pour le même prix», explique-t-il.

Les chats achèteraient Whiskas, mais les maîtres devraient aussi comparer le contenu avant.





Dans le nouvel emballage, le contenu des doses individuelles est inférieur de 15%.

Cette dernière solution entraîne parfois des chevauchements dans les rayons, lorsqu'ils comportent à la fois les anciens emballages avec un grand volume de contenu et les nouveaux avec un contenu réduit. Mais pour cela aussi, le commerce a imaginé un principe très simple : l'offre spéciale.

Les anciens stocks doivent disparaître rapidement

Dans notre supermarché, les rayons de lessive et d'adoucissant sont un bon endroit pour en profiter - tant que l'ancienne marchandise est encore là. Car chez Persil ou Lenor, les anciens emballages ont non seulement plus de contenu, mais sont aussi nettement moins chers. Pour les «4 in 1 Discs» de Persil, il y a 13 charges de lavage au prix de 9,15 euros ou 15 charges à 7,95 euros.

A gauche, le contenu est plus important, à droite; le prix est plus élevé.

Et pour l'adoucissant de Lenor, le supermarché se donne encore plus de mal pour se débarrasser de l'ancien produit. L'ancien bidon de 1,4 litre coûte 3,75 euros; le nouveau contient seulement 1,035 litre mais il coûte 5,25 euros. Le contenu est réduit de 26%.

Mesure radicale pour l'assouplissant : 26% de contenu en moins.

Contrairement aux disques de Persil, Lenor change également la forme et la taille de l'emballage de l'adoucissant. Le client pourrait donc se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Mais l'offre spéciale particulièrement alléchante lui permet de ne pas se poser de questions. Une fois les anciens stocks écoulés, il n'est plus nécessaire de comparer les prix.

Même quantité mais plus cher ?

Dernièrement, l'entreprise Reckitt Benckiser s'est montrée particulièrement créative du côté des fabricants pour son produit phare, l'adoucisseur d'eau Calgon. L'augmentation des prix s'est accompagnée d'une augmentation des doses. Au lieu de 46 charges de lavage, le nouvel emballage contient 50 charges de lavage, ce qui justifierait l'augmentation de prix. Le hic, c'est que la quantité de produit reste la même. Le fabricant a simplement réduit la quantité de dosage en choisissant un autre degré de dureté de l'eau comme indication de référence. Bien sûr, c'est aussi comme ça que ça marche.

Les possibilités de tricherie sont donc nombreuses. Comme l'explique l'expert de l'association de consommateurs, ce sont surtout les produits de marque qui sont concernés par cette évolution.

Les briques de lait n'ont pas été touchées jusqu'à présent

Mais il y a aussi certaines gammes de produits pour lesquelles le shrinkflation n'est jusqu'à présent pas un sujet, tout simplement parce que cela serait trop visible et que le client se tournerait alors probablement vers le produit d'un autre fabricant. «Pour les produits alimentaires de base comme le lait ou le beurre, nous avons toujours les mêmes quantités, dans ce cas, cela ne peut se faire que par une augmentation des prix», explique Armin Valet.

Pendant longtemps, cela a également été le cas pour les confitures et les marmelades. «Avant, il y avait le grand pot de confiture de 450 grammes et le petit de 225 grammes», explique-t-il. Mais désormais, notre expert peut énumérer au moins 20 tailles d'emballages différentes qui se trouvent dans les rayons.

Cet article est paru une première fois sur wort.lu/de

