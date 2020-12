Si les concessions automobiles devront rester fermées du 26 décembre au 1 janvier (en raison des nouvelles mesures anticovid), les mécaniciens pourront toujours dépanner ou entretenir les véhicules qui leur seront confiés.

Même «non essentiels», les garages restent ouverts

Si les concessions automobiles devront rester fermées du 26 décembre au 1 janvier (en raison des nouvelles mesures anticovid), les mécaniciens pourront toujours dépanner ou entretenir les véhicules qui leur seront confiés.

Ouverts, fermés? C'est désormais la question qui agite nombre de consommateurs à l'approche du 26 décembre. A cette date, en effet, les «commerces non essentiels» n'auront en effet plus le droit d'accueillir du public. C'est ainsi que le gouvernement en a décidé, lundi, et ce jusqu'au 10 janvier prochain. Mais jusqu'à présent, difficile de savoir ce qu'il en était du secteur automobile; la FEDAMO vient ce mercredi de donner un coup de phare sur le sort réservé aux garages et concessions du Luxembourg.

Et, bonne nouvelle, l'ensemble des ateliers et service après-vente auto seront toujours ouverts, pour l'ensemble des interventions, indique la Fédération des distributeurs automobiles du pays. Les livraisons de pièces mais aussi de véhicules restent aussi possibles. Mais à la condition de se faire sans contact physique, «en plein air ou à domicile par exemple».

La vente de véhicules, neufs comme d'occasion, reste elle aussi possible mais toujours en l'absence de contact direct entre vendeur et acheteur. Comme de mars à mai dernier, les showrooms devront suspendre leur accueil du public. Internet, mail, téléphone restent donc les seuls moyens de discuter d'une éventuelle transaction pour les deux semaines d'application de fermeture des commerces non essentiels.

En l'état actuel, la profession ne dispose d'aucune information sur l'annulation ou le maintien du prochain Autofestival. La tenue de l'événement, initialement programmé du 25 janvier au 8 février 2021, reste suspendue à l'évolution de la crise covid.

A l'heure actuelle, les ventes automobiles de l'année s'annoncent bien en-deçà de celles qui avaient été signées en 2019 (55.000 nouvelles voitures immatriculés). Une baisse de 20% étant redoutée pour 2020.





