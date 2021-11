48.226 personnes ont déjà bénéficié de la "dose complémentaire". Un passage nécessaire estime le Pr Markus Ollert du Luxemburg Institute of Health. Ce spécialiste de l'immunologie revient sur ce que la campagne vaccinale a révélé.

«Même les guéris doivent prendre la troisième dose»

(pj avec LW) C'est une donnée peu souvent évoquée. Si, quotidiennement, le point est fait sur les nouvelles contaminations covid, rarement est évoqué le nombre de guérisons post-infection. Pourtant au Grand-Duché, après 20 mois de crise virale, les faits sont là : le coronavirus a, certes, entraîné 862 victimes mais 82.442 personnes sont aussi sorties ''guéries" de leur infection. Mais Markus Ollert tire la sonnette d'alarme. Guérison ne signifie pas protection.

Encore (au moins) 10% de la population à convaincre La bataille pour l'immunisation collective est encore loin d'être gagnée dans la guerre au covid menée au Luxembourg. Le ministère de la Santé estime à 76,3% le taux de vaccination chez les 12 ans et plus. Pas de doute : il faut relancer l'offensive pour atteindre les 85% désirés.

Aussi, le professeur du Luxembourg Institute of Health (LIH) fait-il lui aussi partie des promoteurs de la «troisième dose». Cette dose ''booster'' ou ''complémentaire'' dont le gouvernement vient d'ouvrir l'accès à tous dès 18 ans. «Ce rappel est très judicieux d'un point de vue immunologique. Je ne peux que l'approuver», assure le chercheur. Et de rappeler que cette recommandation vaut aussi pour «les personnes qui ont contracté la maladie de manière asymptomatique ou qui n'ont eu qu'une évolution bénigne car elles n'ont pas forcément produit suffisamment d'anticorps et peuvent se réinfecter à tout moment».

Avec son équipe du LIH, le Pr Ollert travaille justement sur le niveau d'anticorps face au SARS-CoV2 développé depuis le début de la campagne vaccinale. Des données provenant de Suède, des États-Unis ou d'Israël montreraient que le niveau d'anticorps augmente sensiblement avec la troisième vaccination. Du coup, elle «offre, espérons-le, une protection à plus long terme». Ainsi la «quatrième dose''» d'ici six mois ne serait pas forcément une fatalité. A suivre.

A la question de savoir si l'on avait mal estimé la durée d'efficacité du vaccin anti-covid, Markus Ollert répond sans détour: «C'était très difficile à prévoir à l'époque. Nous n'avions pratiquement aucune expérience avec ce type de vaccins à ARNm. Mais il est vrai que malgré une très forte augmentation juste après la piqûre, les anticorps qui protègent contre l'infection diminuent plus rapidement qu'on ne le pensait au départ.»

Mais le côté positif est loin d'être négligeable : «Car même après plusieurs mois, la protection immunitaire est encore suffisamment élevée pour protéger contre les évolutions graves de la maladie».

Pas de bon d'achat en échange d'un vaccin Certains Etats organisent des loteries, distribuent des cadeaux voire offrent des primes à celles et ceux qui se font vacciner sur le tard. Ce n'est pas l'intention du Luxembourg, a réaffirmé la ministre de la Santé.

Alors oui, a posteriori, sans doute aurait-il été judicieux de prévoir une triple vaccination dès le début des analyses. «D'un point de vue immunologique, une troisième vaccination pour tous aurait certainement eu du sens mais nous ne le savions pas encore en 2020. D'ailleurs, les premières études d'autorisation de mise sur le marché n'ont examiné que le scénario jusqu'à deux administrations de vaccin.»

Aujourd'hui, sous la menace de la quatrième vague infectieuse, l'expert du LIH souligne que tout individu présentant des «erreurs génétiques» dans son système immunitaire peut développer des formes sérieuses de l'infection pulmonaire liée au covid-19. «Ces personnes ont un risque élevé de se retrouver en soins intensifs, de développer un Covid long ou d'en mourir». Nom de ces «défauts»? Drépanocytose, fibrose kystique ou candidose.





