Même les chevaux manquent de vaccins

Patrick JACQUEMOT Au Luxembourg, comme ailleurs en Europe, une épidémie de rhinopneumonie sévit dans les écuries. Et les vétérinaires ont bien des difficultés à se procurer les sérums protecteurs pour les montures.

A chacun ses maux et son épidémie. Aux hommes le covid-19, aux chevaux la rhinopneumonie équine. Et les deux virus sévissent au Luxembourg : 63.880 cas d'infection au coronavirus dépistés parmi la population, et cinq cas d'équidés touchés par cette «forme grippale» repérés ces dernières semaines. Et pas question pour le ministère de l'Agriculture de prendre à la légère cette maladie qui frappe les écuries. En effet, l'infection au virus EHV-1 peut causer non seulement une forte fièvre aux animaux, mais aussi provoquer des avortements parmi les juments.

Actuellement, aucun des chevaux atteints au Grand-Duché n'est décédé, assurent les services du ministre Romain Schneider. Tous les cinq ont pu être traités par leur vétérinaire. Et désormais il appartient à chaque propriétaire, exploitant d'écuries de pension ou de centres équestres de protéger ses bêtes contre l'infection.

Sauf que, depuis la découverte d'un cluster en Espagne et la diffusion du virus à travers l'Europe, le vaccin immunisant vient à manquer là aussi. «Offre insuffisante» reconnaissent les autorités. Dommage car le virus a déjà fait des dégâts en France, en Belgique et en Allemagne. Mettant à mal l'activité de certains élevages spécialisés dans la reproduction.

Particulièrement contagieuse

Dans une réponse parlementaire adressée au député Gusty Graas (DP), le ministre de l'Agriculture rappelle que la maladie n'impose que des mesures préventives au Luxembourg, «celles qui s'appliquent en général pour les maladies virales». A savoir : vaccination, limitation des déplacements, mise à l'écart des chevaux suspects ou atteints de la maladie. «Une communication de ces recommandations a été faite en collaboration avec la Fédération luxembourgeoise des sports équestres (FLSE).»

Car les premiers concernés par cette épidémie pourraient bien être les cavaliers en compétition. La rhinopneumonie étant particulièrement contagieuse, il n'est actuellement pas question d'envisager un quelconque meeting. D'ailleurs, les seules mesures covid restreignaient déjà cette possibilité. Mais il faudra se poser la question de la possibilité de voir se rassembler des chevaux si le ministère des Sports venait, dans un avenir proche, à autoriser à nouveau les rassemblements sportifs.

Dans le calendrier officiel, une chance : aucun tournoi équestre international n'est prévu avant la fin août au Luxembourg. D'ici là, le virus aura peut-être été éradiqué.

