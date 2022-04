Le quotidien «Luxemburger Wort» et l'hebdomadaire «Contacto» seront imprimés en Belgique à l'avenir.

Baisse des activités d'impression

Mediahuis Luxembourg va fermer son imprimerie à Gasperich

Andreas HOLPERT Le quotidien «Luxemburger Wort» et l'hebdomadaire «Contacto» seront imprimés en Belgique à l'avenir.

Mediahuis Luxembourg (anciennement Saint-Paul Luxembourg) a décidé de fermer son imprimerie à Luxembourg-Gasperich. La société de médias l'a annoncé ce mardi. Le quotidien Luxemburger Wort et l'hebdomadaire Contacto seront à l'avenir imprimés dans une imprimerie du groupe Mediahuis en Belgique.

La décision de fermer l'imprimerie est une conséquence de la baisse des activités d'impression, a souligné Paul Peckels, CEO de Mediahuis Luxembourg, lors de cette annonce. Toutefois, ce n'est pas seulement la baisse du nombre d'exemplaires des journaux papier qui est en cause, mais surtout la décision d'Infomail S.A. de mettre fin à ses activités de distribution de dépliants publicitaires, connus sous le nom de «i-mail», le 30 juin 2022. Ces dépliants sont assemblés dans l'imprimerie de Gasperich. Infomail S.A. est une coentreprise de Mediahuis Luxembourg et de Post Luxembourg.

En raison d'une directive européenne

La décision d'Infomail est notamment motivée par une anticipation précoce de la transposition de la directive européenne 2018/851 dans le droit national. Cette directive, qui doit être adoptée ce mercredi au Parlement, interdit le dépôt et la distribution d'imprimés publicitaires commerciaux dans les boîtes aux lettres, sauf accord explicite du destinataire.

«La réduction des activités nécessite une adaptation de la taille et de l'organisation des équipes d'imprimerie», explique Paul Peckels. Selon le CEO de Mediahuis Luxembourg, une gestion économiquement viable de l'imprimerie et de ses collaborateurs ne sera plus possible à l'avenir dans ces conditions.

26 employés concernés par la fermeture

L'entreprise ne prévoit pas de plan social, mais tentera de trouver une solution acceptable pour les 26 employés concernés, dont un certain nombre d'imprimeurs et de mécaniciens hautement qualifiés et expérimentés. Des entretiens de carrière individuels seront proposés dès maintenant. La date exacte de la dernière impression n'a pas encore été fixée. «Mais les locaux doivent être libérés d'ici le premier trimestre 2024», précise Paul Peckels.

Mediahuis Luxembourg est locataire des bâtiments de l'imprimerie à Gasperich. Le propriétaire est la société immobilière de l'archevêché de Luxembourg, Lafayette S.A.. Les différentes machines et les installations techniques seront mises en vente, notamment sur le marché des pièces détachées pour imprimeries.

Depuis les années 1970, le Luxemburger Wort - le quotidien au plus fort tirage au Luxembourg - est imprimé à Gasperich. C'est également là que se trouvait le siège de l'entreprise Saint-Paul Luxembourg, devenue Mediahuis Luxembourg en 2020, dont le siège se situe désormais à Howald. Dans les années 1990, l'imprimerie a été agrandie pour accueillir la presse actuelle.

Pas de capacité d'impression disponible

À l'avenir, le Luxemburger Wort et l'hebdomadaire Contacto seront donc imprimés en Belgique dans une imprimerie du groupe Mediahuis. C'est là que se trouvent les capacités nécessaires à l'impression des publications du groupe de presse luxembourgeois. «Ces capacités ne sont disponibles ni au Luxembourg, ni dans la Grande Région», explique Paul Peckels.

Mediahuis Luxembourg pourra également profiter en Belgique de toutes les synergies et économies d'échelle que permet une grande structure, comme par exemple les achats, l'organisation des équipes, la sécurité,... L'offre d'impression en Belgique sera également proposée aux clients externes de l'imprimerie de Gasperich.

Le transport des journaux imprimés de l'imprimerie en Belgique vers le Luxembourg prendra cependant plus de temps. Le calendrier actuel ne sera toutefois pas modifié. Ainsi, le délai rédactionnel du journal imprimé reste fixé à 21h00, comme c'était le cas auparavant, et les journaux imprimés seront injectés dans le réseau de distribution postale selon le calendrier actuel.

Mediahuis Luxembourg continuera toutefois à rechercher des améliorations au niveau de la distribution avec les responsables de Post Luxembourg avant de lancer la première production en Belgique.

