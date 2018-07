Afin de prévenir tout débordement, la police indique qu'elle a pris des mesures pour le match qui opposera le CS Fola au club belge de Genk prévu mercredi soir au stade Emile Mayrisch.

Match de foot mercredi: la police a tout prévu

(AF/C.) Ce mercredi à 18 heures, un match opposera le CS Fola au club belge de Genk au stade Emile Mayrisch, dans le cadre du deuxième tour de l'Europa League. Tous les tickets ont été vendus. Plus de 1.600 spectateurs sont attendus, indique la police grand-ducale dans un communiqué reçu mardi après-midi.

«La Police sera présente avec un dispositif adéquat pour veiller au grain avant, durant et après le match, en coopération étroite avec l’organisateur et les autorités communales.» Une fouille des spectateurs est aussi prévue et certains objets sont interdits dans le stade: matériel pyrotechnique, récipients en verre, mâts pour drapeau ou autres bâtons, parapluies.

La police diffusera des informations, notamment pour la circulation routière, à partir de midi via son compte Twitter, Facebook ou sur son application mobile.

Le parking pour les visiteurs est prévu dans la rue Aloyse Meyer.

Le plan du Stade est disponible ici.