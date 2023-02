Les températures minimales pourraient atteindre moins 10 degrés Celsius dès la fin du mois de février et la situation perdurer jusqu'en mars. Préparez-vous à un mois très froid.

Mars sera glacial, avec plus de neige au Luxembourg

Paula SANTOS FERREIRA Les températures minimales pourraient atteindre moins 10 degrés Celsius dès la fin du mois de février et la situation perdurer jusqu'en mars. Préparez-vous à un mois très froid.

Les prochains jours seront déjà plus froids dans le pays, avec des températures glaciales qui vont s’intensifier et se maintenir en mars. La semaine prochaine, les minima descendront à moins 5 degrés Celsius et les maxima ne dépasseront pas 6 degrés Celsius, selon les prévisions de Meteolux.

«Au Luxembourg, en termes de températures, nous pourrions avoir des valeurs minimales approchant les -10°C maintenant fin février et début mars, et tout au long du mois de mars, nous aurons une plus grande fréquence de nuits avec des températures négatives que la normale», explique à Contacto Francisco Rodrigues, géographe physique, scientifique de l'environnement et cofondateur du site de prévisions météorologiques BestWeather.

Les journées seront également glaciales, car les valeurs positives «de jour seront également inférieures à la normale, les valeurs ayant du mal à dépasser les 10ºC», ajoute ce spécialiste.

D'où vient le froid?

Outre le froid, le mois de mars sera marqué par l'apparition de plus de neige que d'habitude. «En fait, il fera assez froid en Europe centrale en général», ajoute Francisco Rodrigues.

La raison de ce froid polaire: «Une plus grande prédominance des vents d'est/nord-est qui transportent l'air froid de l'intérieur du continent euro-asiatique et de la Scandinavie».

Ces prévisions donnent déjà des frissons aux plus «frileux», mais elles apportent aussi des avantages: «Avec ces conditions prévues, il pourrait y avoir un certain rétablissement de la situation de sécheresse dans certaines parties de la France et du Benelux, et aussi un rétablissement de l'épaisseur de la neige dans les Alpes». Une bonne nouvelle pour le tourisme d'hiver et les amateurs de ski.

Selon les prévisions météorologiques, cette situation est celle prévue pour la première moitié du mois de mars et devrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois. L'arrivée du printemps au Luxembourg pourrait donc être célébrée plus froidement que d'habitude.

Cet article est paru initialement sur le site du Contacto.

Traduction: Megane Kambala

