Marée noire de manifestants à l'aéroport de Hong Kong

Des milliers de contestataires ont afflué, lundi, dans le hall des arrivées tous vêtus à la couleur du mouvement prodémocratie qui secoue l'ancienne colonie britannique rétrocédée en 1997 à la Chine.

(AFP) - Les voyageurs arrivant, ce lundi 12 août, à l'aéroport de Hong Kong ont été salués par des milliers de militants prodémocratie scandant «Combattez avec Hong Kong, combattez pour la liberté !». La plupart des manifestants portaient des vêtements noirs, signes caractéristiques du mouvement, des casques de chantier ou des masques à gaz.

Beaucoup ont ajouté un nouvel accessoire lundi: un bandeau ou un cache sur l'œil pour rendre hommage à une femme qui a été grièvement blessée au visage dimanche soir lors d'une manifestation. La femme, qui n'a pas été identifiée, aurait été heurtée par des projectiles lancés par la police, et aurait perdu la vue selon des rumeurs.

Slogans en rouge

Des images de son visage baigné de sang alors qu'elle gisait sur le sol sont rapidement devenues virales et figuraient sur des affiches appelant à manifester. «Les policiers de Hong Kong nous tuent», pouvait-on lire sur une banderole brandie par un manifestant. «Hong Kong n'est plus sûre», disait une autre. Sur les murs, colonnes et barrières de l'aéroport, les manifestants ont écrit en rouge «Oeil pour œil» en anglais et en chinois.

Certains manifestants ont assuré que l'aéroport avait été choisi comme lieu de manifestation parce qu'ils pensaient que la police ne lancerait pas de gaz lacrymogène en présence de visiteurs internationaux. «La police n'agira pas déraisonnablement car si des ressortissants d'autres pays voyaient comment la police peut venir et frapper les gens, ce ne serait pas sérieux», a dit Kelvin Liu, un étudiant de 19 ans présent à la manifestation.

Effectivement, la situation a duré plusieurs heures sous le regard quelque peu étonné des passagers débarquant à l'aéroport.

L'aéroport de Hong Kong a annulé tous les départs lundi pour le reste de la journée en raison des protestations incessantes.