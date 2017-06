(SW) - Ce mardi 6 juin, comme chaque mardi de Pentecôte, se déroule la procession dansante d'Echternach. Cette tradition luxembourgeoise, qui est bien connue au-delà des frontières du pays, attire tous les ans des milliers de croyants et de badauds dans la ville abbatiale.

Ce n'est donc pas un hasard si cette tradition a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, le 16 novembre 2010.

Comment faut-il danser?

La procession dansante consiste littéralement à sautiller: deux pas à gauche, deux pas à droite. Autrefois, on sautillait de trois pas en avant, puis de deux en arrière (aujourd’hui encore, on dit avec humour qu’une chose "avance comme la procession d’Echternach").

Les danseurs, alignés par rangées de cinq à six personnes, se tiennent par le bout de leurs mouchoirs et sautillent aux sons de la mélodie entraînante et singulière de la procession inspirée de la chanson populaire "Adam avait sept fils", une ritournelle qui bien des heures plus tard résonne encore à l’oreille des danseurs comme des spectateurs.

La mélodie n’est pas seulement jouée par les harmonies et les fanfares du Luxembourg, mais aussi par des formations d’accordéonistes et de violonistes. On joue et on sautille pendant près de trois heures à travers les rues du quartier religieux et on défile en sautant devant saint Willibrord qui repose dans la crypte de la basilique.

Le programme de la journée

5.15 h.: Arrivée des jeunes pèlerins de la Route Echternach

5.30 h.: Messe pour les jeunes pèlerins de la Route Echternach

6.30 h.: Messe à la crypte

7.20 h.: Messe pour la communauté paroissiale de Schweich

7.30 h.: Echternach-Pont : Accueil par le comité de l’Oeuvre St-Willibrord des pèlerins de Prüm et de Waxweiler conduits en procession à la basilique

8.00 h.: Concélébration pontificale à la basilique

A partir de 8.30 h.: Les groupes A – J et 1-11 se forment pour la procession dans la Cour d’honneur de l’ancienne abbaye.

9.15 h.: Allocution de Mgr Jean-Claude Hollerich, archevêque de Luxembourg

9.30 h.: Début de la Procession dansante

13.00 h.: Arrivée présumée des derniers groupes de danseurs à la basilique

16.15 h.: Messe à la crypte (Abbaye de Kornelimünster)

