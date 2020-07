Le député CSV a annoncé, ce mercredi , son intention de stopper son mandat parlementaire. A 65 ans, l'élu entend se concentrer plus encore à la commune d'Esch-sur-Sûre dont il est le bourgmestre depuis 2017.

Marco Schank remplacé à l'automne à la Chambre

Patrick JACQUEMOT Le député CSV a annoncé, ce mercredi , son intention de stopper son mandat parlementaire. A 65 ans, l'élu entend se concentrer plus encore à la commune d'Esch-sur-Sûre dont il est le bourgmestre depuis 2017.

Après Gast Gibéryen (ADR), voilà un autre député qui annonce la fin de son mandat. Au micro de RTL, Marco Schank (CSV) a ainsi signalé son départ du Parlement pour le 13 octobre prochain. Mais pas question de renoncer pour autant à la vie politique pour celui dont la première élection à la Chambre remonte à 1999, puis en 2013. Passionné d'écriture (de polars notamment), et désormais âgé de 65 ans, l'homme souhaite se rapprocher de ses obligations communales.

C'est par un «place aux jeunes» que, jeudi matin, Marco Schank a annoncé sa volonté de céder son siège à la Chambre. Celui qui ne sera plus que bourgmestre d'Esch-sur-Sûre à compter de l'automne, sait déjà qui lui succédera. A défaut d'un "jeune", c'est Jean-Paul Schaaf qui devra prêter serment à la rentrée. Et il est âgé de 55 ans. Pour Martine Hansen, cheffe de fraction, «Marco Schank va beaucoup manquer au groupe. C'est à lui notamment que le parti doit d'avoir mieux pris conscience des enjeux écologiques et de développement durable. Tout comme il a toujours été un ferveur défenseur du développement de son territoire, le nord du pays.»

Le regard critique du CSV sur la gestion de crise Au-delà de la nécessaire union nationale en période de crise, le principal parti d'opposition commence à adresser quelques piques au gouvernement. A commencer par le sort réservé aux indépendants.

Le parcours politique de Marco Schank aura notamment été marqué par deux temps forts. De 2006 à 2009, c'est à lui qu'avait été confié le secrétariat général du parti chrétien-social. En 2009, il avait fait son entrée au sein du gouvernement CSV-LSAP en tant que ministre du Logement et ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures. Il avait alors notamment dû gérer, avec plus ou moins de bonheur, l'épisode neigeux qui avait paralysé le pays à l'hiver 2010. Le Premier ministre d'alors, Claude Wiseler, étant retenu à l'étranger.

Logiquement, c'est celui dont le nom figurait à la suite sur la liste CSV-Nordlëscht, qui prendra donc le relais parlementaire de son "aine". Le maire d'Ettelbruck, Jean-Paul Schaaf, signera là un retour à la Chambre. En effet, il avait déjà occupé un mandat parlementaire de 2004 à 2013.

Pour Martine Hansen, aucun autre changement n'est à prévoir dans le groupe CSV d'ici la rentrée.

