Le président de longue date de la Chambre d'agriculture est décédé.

Marco Gaasch est décédé

Le président de longue date de la Chambre d'agriculture est décédé.

(mth trad. sw) - Le président de longue date de la Chambre d'agriculture, Marco Gaasch, est décédé à l'âge de 60 ans, comme on l'a appris vendredi.

Marco Gaasch venait de Nothum, où il dirigeait la ferme céréalière qu'il avait reprise à ses parents. Après l'école secondaire, il a étudié à l'école d'agriculture de Huy (B).

Depuis la fin des années 70, Marco Gaasch s'était constamment engagé en faveur des intérêts de l'agriculture, tant au niveau national qu'international. Après avoir été président du Service Jeunesse en 1983-1984, il a occupé le poste de président du Conseil des jeunes agriculteurs européens (CEJA) pendant quatre ans, de 1987 à 1991.

Il était non seulement membre de l'assemblée plénière de la Chambre d'agriculture depuis sa fondation en 1988, mais il a également été nommé président de la Chambre d'agriculture à plusieurs reprises depuis 1988.

Outre son engagement au sein de la Chambre professionnelle, Marco Gaasch était vice-président du siège social des agriculteurs, dont il était l'un des membres du conseil d'administration depuis 1989, et représentait les intérêts agricoles dans plusieurs organisations et organismes, dont le Comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale et le programme Leader.

Dans le cadre de son engagement politique global, il s'intéressait particulièrement à la défense de la place de l'agriculture dans la société.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.