Marchés de Noël de la Grande Région: les incontournables

La saison des marchés de Noël a commencé dans la Grande Région. De Bruxelles à Strasbourg, en passant par Luxembourg et Trèves, découvrez nos cartes interactives avec toutes les informations pratiques sur les différents événements organisés.

Sophie WIESSLER

Chaque marché a sa particularité. Si l'on retrouve bien souvent le vin chaud et la tartiflette dans tous les marchés de Noël de la région, certains ont tout de même davantage de choses à vous offrir. Voici les incontournables à connaître avant de sillonner les marchés de Noël de la Grande Région.

Cliquer sur les points de la carte pour qu’apparaissent les informations.

Les spécialités

En Belgique, le genièvre et son cougnou

C'est une spécialité belge mais aussi du nord de la France et des Pays-Bas. Le genièvre est une eau-de-vie aromatisée de baies de genévrier, typique du nord de l'Europe continentale. Ce spiritueux belge est donc parfois aromatisé aux fruits mais aussi à la vanille ou au chocolat.

Le cougnou de Belgique.

Il serait l'ancêtre du gin actuel et idéal comme digestif après une bonne tartiflette! Que ce soit à Liège ou à Bruxelles, n'hésitez surtout pas.

Autre spécialité belge à retrouver sur tous les marchés du pays: le cougnou. C'est une viennoiserie typique, appelée aussi "pain de Jésus", dont la forme rappelle celle du Christ emmailloté à sa naissance. Il est habituellement donné aux enfants au matin de Noël mais aussi à la fête de la Saint-Martin.

L'Alsace et sa soupe au munster

Strasbourg, Riquewihr, Colmar.. Les marchés de Noël alsaciens ne manquent pas. Et regorgent surtout de spécialités culinaires typiques de la région. Outre les célèbres bretzels, n'hésitez pas à goûter les leckerlis, ces gâteaux proches du pain d’épices, qui se marient subtilement avec des arômes d’abricot, d’écorces d’orange et de gingembre.

Les leckerlis, un délice.

Dans la catégorie gâteaux alsaciens, les bredele doivent également être cités. Ces jolis sablés, au petit goût sucré avec leur glaçage au sucre et leur parfum d'épices en font un incontournable des fêtes dans la région.

Dans un autre registre, la soupe au munster est également une expérience culinaire à ne pas manquer. Réservée aux amoureux du fromage!

La Moselle et ses spritz

Après Strasbourg, rendez-vous dans le deuxième plus beau marché de Noël de la région: Metz! Sa place de Chambre est entièrement réservée à la gastronomie mosellane. Très inspirée par les régions avoisinantes, beaucoup de spécialités allemandes et alsaciennes se retrouvent dans les assiettes mosellanes au moment de Noël.

Les spritz, typiques de Noël dans la Grande Région.

Mais de nombreuses familles s’attellent aussi à la réalisation des "spritz", ces petits gâteaux en forme de bâtonnets. Ils sont composés de farine, de beurre, d'œufs, de sucre et parfois de noix de coco.

L'Allemagne et son "kristollen"

Avant d’être répandue dans presque toute l’Europe, la tradition des marchés de Noël était uniquement germanique. Le tout premier pris d'ailleurs place à Dresde au début du 15ème siècle. Aujourd’hui encore, c’est probablement en Allemagne que l’on trouve le plus grand nombre de marchés et les plus impressionnants.

Le célèbre stollen!

Dans notre carte, pas moins de huit marchés de Noël allemands vous sont ainsi proposés. Tous se revendiquent comme étant "le plus romantique du pays". Il faut dire que les villes regorgent de décorations en tout genre durant tout le mois de décembre et ces ornements sont bien souvent à couper le souffle.

Niveau culinaire, la réputation des marchés de Noël allemands n'est plus à faire. Nous citerons cependant l'incontournable "kristollen", bien connu aussi dans l'Est de la France. Cette brioche à la pâte particulièrement dense est fourrée de raisins confits, d'éclats de fruits secs et de pâte d'amande et enrobée de sucre glace. Un vrai délice!

Les marchés de Noël du Luxembourg

Au Luxembourg aussi, les festivités ont commencé le 17 novembre dernier avec l'inauguration du marché d'Esch/Alzette, Ce jeudi 22 novembre, c'est au tour de la capitale d'ouvrir son marché de Noël et d'accueillir les premiers visiteurs.

Nous avons répertorié sur cette carte quelques marchés de Noël du pays, que nous vous invitons à découvrir ci-dessous.

Le Luxembourg et ses Gromperekichelcher

Impossible de mentionner le Grand-Duché sans évoquer les Gromperekichelcher, ces célèbres galettes de pomme de terre frites à la poêle! C'est clairement l'incontournable à déguster avec une compote de pommes dans l'un des chalets du marché de Noël.

Les Gromperekichelcher de Luxembourg.





