Marché immobilier: «Depuis l'automne, ça empire de mois en mois»

Pascal MITTELBERGER Baisse des prix, chute des transactions, investisseurs aux abonnés absents... Le marché immobilier est en souffrance. Des professionnels du secteur analysent une situation complexe.

Pour l'immobilier luxembourgeois, l'heure est à l'incertitude, c'est un fait. Les acteurs du marché et professionnels du secteur le concèdent sans trop de difficulté. «Je ne sais pas à quels niveaux seront l'offre et la demande dans trois mois», confesse Fernand Hornung, fondateur d'Unicorn. «La conjoncture est complexe, beaucoup plus complexe que lors de la crise financière de 2008 par exemple. En ce moment, il y a trop de facteurs illisibles», souligne Julien Lespagne, sales supervisor chez wortimmo.lu.

Pour le grand public, les chiffres qui ont circulé ces derniers jours n'aident pas forcément à y voir clair. La semaine passée, le Statec indiquait que les prix de l'immobilier ont encore bondi de 10% en 2022, et de 5,6% rien qu'au dernier trimestre de l'année par rapport à la même période en 2021. Pourtant, sur le terrain, la réalité semble être tout autre. Les agents immobiliers sont unanimes: les prix sont en baisse, une tendance au moins depuis la rentrée.

Jusqu'à 20% de baisse du prix sur certaines ventes

D'ailleurs, en ce début de semaine, le portail immobilier atHome confirmait ce discours, en indiquant que les prix de vente au premier trimestre 2023 ont baissé, en moyenne, de 5,1% dans le pays, appartements et maisons confondus. Une révolution au Luxembourg, où les prix de l'immobilier ne cessaient de gonfler depuis plusieurs années.



Aujourd'hui, quand l'acquéreur est solvable, il a une capacité de négociation beaucoup plus forte. Julien Lespagne, wortimmo.lu

Sur ces différents chiffres, deux précisions s'imposent. Tout d'abord, les données du Statec prennent en compte les actes de vente notariés. Or, entre la signature d'un compromis et cet acte notarié, il s'écoule plusieurs semaines voire mois. La hausse des prix constatée par le Statec concerne donc des achats initiés avant le dernier trimestre 2022.

D'autre part, les chiffres avancés par atHome se basent sur les prix qui figurent sur les annonces. Donc différents des prix auxquels se concluent les transactions. «Aujourd'hui, quand l'acquéreur est solvable, il a une capacité de négociation beaucoup plus forte», explique Julien Lespagne. Certaines transactions se terminent donc sur un prix inférieur de 15 à 20% par rapport à celui demandé au départ. Les prochains bulletins du Statec devraient confirmer cette chute.

Une rentrée de septembre amorphe

Au rayon des chutes, il y en a une autre qui est bel et bien initiée: celle des transactions, bien moins nombreuses depuis plusieurs mois. Toujours selon le Statec, et toujours au dernier trimestre 2022, leur volume a baissé de 50% par rapport à fin 2021 dans le neuf, et de près de 20% dans l'ancien. «Et ça s'accentue encore au cours de ces trois premiers mois de 2023», note Julien Lespagne.

Trouver un acquéreur n'est plus la règle mais l'exception. Marc Neuen, homexperts.lu

«Depuis l'automne, ça empire de mois en mois», confirme Marc Neuen, fondateur de homexperts.lu. «Ça a commencé en juillet, mais c'est généralement une période calme. Normalement ça reprend en septembre, mais pas cette fois-ci. Trouver un acquéreur n'est plus la règle mais l'exception. Et ce début d'année est très difficile, ça devient vraiment compliqué», détaille-t-il.

Évidemment, la hausse des taux d'intérêt, conséquence de l'inflation, n'arrange pas les affaires. Qu'ils soient fixes ou variables, ils se situent aujourd'hui au-dessus de 3,50%, soit un bond de 2% en à peine un an. Un gros frein supplémentaire pour les acheteurs potentiels, qui voient leur budget réduit voire leur rêve s'envoler. «Rien que la semaine passée, quatre ventes potentielles, pour lesquelles nous avions signé des compromis, se sont heurtées à un refus bancaire.»

Des promoteurs sous pression

Pour Fernand Hornung, aussi violente soit cette situation, elle n'est pas étonnante. «Déjà en 2019, avant la pandémie, les confinements puis la crise ukrainienne, même si notre activité était bonne, on sentait une tension. Les prix dans le neuf ont grimpé à un niveau tel que certains investisseurs ne voient plus trop l'intérêt d'acheter car les rendements sont trop faibles.»

Pour le fondateur d'Unicorn, ces investisseurs ont aussi subi un tour de vis des banques, bien avant la hausse des taux d'intérêt, «dès fin 2021». Conséquence de ces phénomènes conjugués: «Une pression sur les promoteurs, qui ont acheté le foncier à un prix élevé avec des projections élevées du prix de vente des logements.» Des projections trop élevées vu le contexte actuel: aujourd'hui, les acheteurs ne sont plus au rendez-vous et de nombreux programmes immobiliers ont été mis entre parenthèses.

Un marché de plus en plus calme?

Du côté du marché des particuliers, «il y a encore une majorité de biens de gens qui sont obligés de vendre», estime Fernand Hornung. Notamment parce qu'ils ont contracté un prêt relais pour acheter un nouvel appartement ou une nouvelle maison. Pour ces personnes, les prétentions doivent être revues à la baisse. Cependant, «il est préférable de vendre à prix baissé, mais toujours bien au-dessus du prix d’acquisition, que de ne plus pouvoir rembourser les mensualités sans avoir de problèmes financiers dans le ménage», souligne Marc Neuen.

Pour ce dernier, ces ventes ''obligatoires'' vont baisser dans les prochains mois car «depuis la rentrée 2022, peu de ménages ont acheté une nouvelle demeure sans avoir préalablement vendu leur bien existant». Les personnes qui ont mis leur logement en vente sans avoir d'impératif financier ou temporel, quant à elles, ne vendront pas à un prix moins élevé et attendront que le marché reparte.

Vers quoi se dirige-t-on? Nul ne le sait vraiment. «Il y a un marché en berne, qui attendra les premiers signaux positifs - c'est-à-dire une baisse des taux d’intérêt - avant de retrouver une nouvelle dynamique», affirme Marc Neuen.

