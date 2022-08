Le 30 août 1942, plus de 15.000 Luxembourgeois étaient visés par l'enrôlement forcé. Marcel Goniva revient sur cette sombre période de l'histoire.

80 ans après le service militaire obligatoire

Marcel Goniva s'engage contre l'oubli de l'enrôlement forcé

Ern BREUSKIN Le 30 août 1942, plus de 15.000 Luxembourgeois étaient visés par l'enrôlement forcé. Marcel Goniva revient sur cette sombre période de l'histoire.

Le 30 août 1942, il y a maintenant 80 ans, le Gauleiter Gustav Simon (responsable régional politique du parti nazi, NDLR) décrétait le service militaire obligatoire au Luxembourg pour les classes d'âge 1920 à 1924, auxquelles devaient s'ajouter plus tard celles de 1925 et 1926. 15.409 jeunes hommes étaient concernés par l'enrôlement forcé, 12.031 ont reçu un ordre de mobilisation, dont 3.500 ont perdu la vie ou sont toujours portés disparus. De même, 7.969 jeunes femmes ont été contraintes au service du travail du Reich (RAD) ou au service d'aide à la guerre (KHD), dont 58 ont été tuées.

Des chiffres bruts qui représentent autant de destins personnels et de tragédies familiales. C'est pourquoi «aucun aspect de la seconde Guerre mondiale n'a eu plus de conséquences pour le peuple luxembourgeois et sa mémoire historique que cet enrôlement forcé», écrit Gilbert Trausch en 1986 dans sa préface de «L'odyssée d'un enrôlé de force à Diekirch» de B. Ditsch.

L'une des victimes encore vivante de ce crime contre la jeunesse du pays est Marcel Goniva, de Diekirch. Malgré son âge avancé - il aura 96 ans en décembre - il est toujours un témoin important dans la «campagne contre l'oubli», témoignant régulièrement devant des classes de ce que lui et ses camarades ont vécu et subi sous l'uniforme détesté de la Wehrmacht.

Le destin du frère

Il est né le 24 décembre 1926 à Goeblange, deuxième fils du couple Goniva-Reiland. Son frère Robert, de quatre ans son aîné, fait partie du premier groupe d'enrôlés de force qui sont envoyés sur le front de l'Est à l'automne 1942. En mars 1943, la famille reçut la nouvelle fatale que leur fils Robert «avait été tué au combat pour la Grande Allemagne et enterré à 20 kilomètres à l'est de Zaporijia...». Mais deux jours avant la messe mortuaire annoncée dans son village natal, la famille reçoit une lettre de campagne du prétendu tué, dans laquelle il annonce «qu'il est grièvement blessé dans un hôpital militaire polonais et qu'il est en voie de guérison ...».

À l'occasion de son congé de convalescence à l'automne 1943, il désertera et s'enfuira en France. Au printemps 1944, Marcel Goniva est sélectionné pour le RAD. Son père lui conseille de s'enfuir également, mais un déserteur supplémentaire dans la famille aurait inévitablement signifié la déportation de tous les membres de la famille. Au début de l'été, Marcel Goniva arrive à Pniewy en Pologne pour le service du travail obligatoire, où il reçoit en automne son ordre de mobilisation dans la Wehrmacht, à un moment où le Luxembourg est déjà libéré.

Après une formation accélérée de mitrailleur à Ribe au Danemark, il arrive avec son unité en Poméranie sur le front de l'Est. Sa tentative de se détacher de la troupe lors du trajet en train vers cette destination échoue en raison du comportement hésitant d'un de ses deux camarades luxembourgeois.

Des routes impraticables et une vague de froid

Son unité est principalement engagée pour colmater les brèches dans le front qui recule, ce qui s'avère être une entreprise assez désespérée. Le 24 janvier 1945, sa compagnie est affectée au groupe d'armées «Vistule», nouvellement formé à partir de troupes dispersées. Ses missions sont de plus en plus entravées par le flux incessant de réfugiés, de soldats de la Wehrmacht dispersés et de blessés revenant des hôpitaux dissous, qui rendent les routes presque impraticables.

La situation est encore aggravée par une vague de froid avec des températures allant jusqu'à 30 degrés en dessous de zéro. En se retirant devant l'avancée des Russes, il se retrouve acculé avec son unité dans une petite zone, où lui et ses camarades risquent la mort ou tout du moins la captivité en Russie. Mais à la dernière minute, ils sont débarqués à Swinemünde pour être ensuite engagés dans la stabilisation du front de l'Oder.

4 Marcel Goniva dans l'uniforme de la Wehrmacht à l'automne 1944. A cette époque, il n'a pas encore 18 ans. Photo: privé

Les troupes dispersées sont une nouvelle fois regroupées à Eberswalde, mais la marche des Russes sur Berlin ne peut plus être arrêtée. Marcel Goniva vit sa dernière mission dans la gare de Berlin-Köpenick. «Là-bas, on se battait d'une pièce à l'autre avec des grenades et des pistolets, on utilisait même des bazookas pour se battre homme contre homme. Les Russes occupaient les salles d'attente, nous nous trouvions dans le hall. C'est là que j'ai été touché dans le dos par les éclats d'un obus mourant. Je porte encore ces éclats dans le dos aujourd'hui», peut-on lire dans un ouvrage sur le sujet. Marc Goniva a la chance d'être évacué de Berlin dans l'un des derniers trains-hôpitaux. À Lübeck, il est fait prisonnier par les Anglais, d'où il est libéré quelques jours plus tard en tant que Luxembourgeois.

Carrière de sous-officier

Après un long voyage de retour, il arrive chez lui le 13 mai, où l'on s'attendait pourtant à sa mort. Il y retrouve son frère Robert, déserteur, si bien que la famille peut s'estimer heureuse que ses deux fils aient survécu à l'enrôlement forcé. A l'époque, on ne pensait même pas à un suivi psychologique de ces rapatriés traumatisés par leur expérience au front. Deux mois après son retour, Marcel Goniva est incorporé dans la toute nouvelle armée luxembourgeoise dans le cadre de l'introduction du service militaire obligatoire.

Pour lui et ses pairs, c'était un honneur de pouvoir désormais porter l'uniforme luxembourgeois. Marcel Goniva a opté pour une carrière professionnelle de sous-officier. Grâce à sa formation de mécanicien, il a d'abord travaillé à Bitburg, puis au Herrenberg de Diekirch, dans l'atelier du parc automobile de l'armée, dont il est ensuite devenu le chef après avoir réussi son examen de maîtrise de mécanicien automobile.

En 1981, il a pris sa retraite en tant que chef d'atelier et a été rapidement engagé par la commune de Diekirch comme instructeur à l'École Complémentaire, à l'origine pour quelques mois seulement, afin de pallier un congé maladie. Finalement, cela a duré neuf ans. Dans sa préface au livre «Lëtzebuerger Jongen am Krich» (Les garçons luxembourgeois au coeur de la guerre, NDLR), l'ancien Premier ministre Jean-Claude Juncker écrit : «Beaucoup de ceux qui, dans leur jeunesse, ont été contraints de porter l'uniforme détesté, ... préfèrent souvent se taire plutôt que de raconter ... Aussi compréhensible que soit leur silence, comment pouvons-nous, nous les plus jeunes, tirer les bonnes leçons de ce qui s'est passé si nous en sommes réduits à des suppositions plutôt qu'à des connaissances».

Marcel Goniva s'engage contre l'oubli. Il a donné ici une conférence au Lycée classique de Diekirch en octobre 2021. Photo: Marc Hoscheid/LW-Archives

Marcel Goniva a pris cette invitation à cœur et, il y a une dizaine d'années, lui et son compagnon d'infortune G. Junck, à l'invitation du proviseur du lycée de Diekirch de l'époque, ont raconté pour la première fois à des élèves ce qu'ils avaient vécu en tant qu'enrôlés de force. De nombreuses représentations ont suivi dans d'autres écoles secondaires.

En 2017, Marcel Goniva s'est vu décerner par le gouvernement la distinction de Chevalier de l'Ordre de la Couronne de chêne en tant qu'Enrôlé de Force engagé dans la transmission de la mémoire. Tant que sa santé le lui permettra, il souhaite continuer à s'engager pour que ce qui lui est arrivé, à lui et à ses camarades, ne tombe pas dans l'oubli.

