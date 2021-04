Le directeur de la radio publique aurait été démis de ses fonctions par le conseil d'administration, suite à «un conflit avec la rédaction». Des tensions qui duraient déjà depuis 2019, année de sa prise de fonction.

Marc Gerges destitué de la direction de «100,7»

La radio publique 100,7 change de direction. Marc Gerges a en effet été démis de ses fonctions par le conseil d'administration, révèle Reporter ce lundi. La mesure ayant un effet immédiat, l'intérim sera assuré par Véronique Faber, présidente du conseil d'administration jusqu'à ce qu'un nouveau directeur prenne ses fonctions. Depuis sa nomination en juillet 2019, Marc Gerges était au cœur de tensions avec la rédaction de 100,7, concernant semble-t-il le programme de diffusion.

Si les causes précises de son départ sont pour le moment inconnues, ce n'est pas la première fois que l'équipe éditoriale et la direction de 100,7 sont en désaccord. En effet, un mois après la démission de son président Laurent Loschetter, un «processus de médiation» avait été mis en place en 2019. Le but: «remédier aux tensions» et restaurer «une ambiance de travail respectueuse et constructive», expliquait alors le Premier ministre Xavier Bettel (DP) dans une réponse parlementaire.

Le fossé entre direction et rédaction a notamment mené le gouvernement à inscrire son indépendance et son statut de service public dans la loi. Ainsi, un projet de loi est étudié par la Chambre des députés concernant la mission de service public de 100,7. Validé en décembre 2020 par le Conseil de gouvernement, ce texte prévoit de renforcer l'établissement public en le dotant «d'un cadre juridique» en tant que média de service public.

Autrement dit si le texte est adopté, le média radiophonique devra «garantir son autonomie et indépendance» en limitant à un tiers les représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration, et interdisant la diffusion de publicités.

