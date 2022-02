L'arrivée de l'actuel directeur du pôle viscéral-oncologie a été annoncée ce mardi en fin de soirée. Il prendra ses fonctions le 1er avril prochain.

Marc Berna nouveau directeur général des HRS

Mélodie MOUZON L'arrivée de l'actuel directeur du pôle viscéral-oncologie a été annoncée ce mardi en fin de soirée. Il prendra ses fonctions le 1er avril prochain.

Le 1er avril prochain, les hôpitaux Robert Schuman (HRS) auront un nouveau directeur général. Le Dr Marc Berna, actuel directeur du pôle viscéral-oncologie, a été désigné ce mardi par le conseil d’administration des HRS pour occuper ce poste.

Les manœuvres se poursuivent à la tête des HRS Six mois après le départ du Dr Schummer du poste de directeur général des Hôpitaux Robert Schuman, son successeur semble avoir été trouvé. Du moins officieusement, car le candidat qui affirme avoir obtenu le poste n'a reçu le soutien que de Jean-Louis Schiltz, président du conseil d'administration.

Sandra Thein, qui est directrice administrative et financière depuis fin 2018, a été nommée directrice générale adjointe. Elle était directrice générale faisant fonction depuis un peu moins d'un an, depuis le départ de Claude Schummer. Sandra Thein continuera cependant à exercer sa fonction de directrice administrative et financière.

Voilà qui devrait ramener un peu de sérénité et de calme à la tête des HRS, qui ont été pris dans la tourmente l'année dernière. Début 2021, Jean-Louis Schiltz, Claude Seywert et Michel Wurth, respectivement président et vice-présidents des hôpitaux Robert Schuman, se font vacciner en priorité, alors que cela n'était pas prévu. Lors d'une conférence de presse, Jean-Louis Schiltz se défend en invoquant une protection sanitaire et s'interdit de donner des «leçons de décence et de morale».

Peu de temps après, la radio 100,7 révèle également que les HRS ont commandé 200.000 doses de vaccin en passant par la Santé en régie propre et non par le circuit prévu par le gouvernement.

Claude Schummer sacrifié

C'est le directeur général, le Dr Claude Schummer, qui est finalement sacrifié. La recherche de son successeur fera aussi l'objet de polémiques. Pour calmer le jeu, Jean-Louis Schiltz et Michel Wurth décident alors de quitter le conseil d'administration. Mais restent impliqués dans la fondation Hôpitaux Robert Schuman, qui est seule actionnaire des HRS.

Le nom du Dr Berna avait déjà été évoqué en septembre dernier pour prendre la succession de Claude Schummer, sur proposition de Jean-Louis Schiltz. Mais sa candidature n'avait reçu que son seul soutien. Ni le conseil d'administration ni le comité de sélection n'avaient donné leur aval à cette candidature. Ce dernier avait d'ailleurs démenti l'information, expliquant que le processus de désignation suivait son cours. Processus qui a donc abouti en ce début 2022.

