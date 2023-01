Marc Angel succède à Eva Kaili, qui a été arrêtée pour blanchiment d'argent et corruption impliquant le Qatar. Il a été élu ce mercredi à midi au Parlement européen au poste de vice-président.

Luxembourg 2 min.

Au poste de vice-président de l'UE

Marc Angel succède à Eva Kaili au Parlement européen

Thomas BERTHOL Marc Angel succède à Eva Kaili, qui a été arrêtée pour blanchiment d'argent et corruption impliquant le Qatar. Il a été élu ce mercredi à midi au Parlement européen au poste de vice-président.

Marc Angel a obtenu 307 voix (sur 590 suffrages exprimés) sous les applaudissements des eurodéputés pour succéder à Eva Kaili au poste de vice-président du Parlement européen ce mercredi à midi. Pour rappel, Eva Kaili s'est vu retirer son mandat pour des soupçons de corruptions impliquant le Qatar.

Le Parlement européen vote sur la succession de Kaili Ce mercredi, l'eurodéputé LSAP Marc Angel pourrait être élu pour succéder à l'ancienne vice-présidente Eva Kaili.

Le socialiste est parvenu à s'imposer face aux candidates Gwendoline Delbos-Corfield (98 voix, groupe Les Verts) et Annalisa Tardino (185 voix, groupe «Identité et démocratie») lors d'un second vote. Le Luxembourgeois avait obtenu lors d'un premier vote 263 voix, mais il lui fallait obtenir une majorité.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Marc Angel s'est dit «heureux et fier du résultat obtenu». «Je promets de tout donner et d'être un joueur d'équipe avec la présidente et les autres vice-présidents. Nous travaillerons ensemble pour refaire gagner la confiance des citoyens dans les institutions européennes.» Il a assuré s'engager pour «une meilleure Europe plus sociale et juste».

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Le groupe politique d'Angel, l'«Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen», l'avait choisi parmi sept candidats pour se lancer dans la course à la vice-présidence. Interrogé, Marc Angel, qui se considère comme un «Européen convaincu», a souligné: «Ce scandale a entraîné une crise de confiance et je veux faire partie de ceux qui permettront à l'Europe de la retrouver».



Cette affaire du Qatargate a poussé Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, à prendre des mesures. Elle a ainsi annoncé lundi 16 janvier les premières réformes visant à rendre le Parlement plus transparent et moins vulnérable à la corruption. Il s'agit entre autres de règles plus strictes pour les anciens députés qui souhaitent faire du lobbying au Parlement européen. De même, toutes les rencontres entre les députés et des tiers, en lien avec un rapport ou une résolution, devront être rendues publiques à l'avenir.

Deux Luxembourgeois dans le bureau

Le socialiste luxembourgeois avait expliqué dans un entretien accordé à Virgule.lu «aimer faire avancer l'Europe»: «Pouvoir devenir vice-président, siéger au sein du bureau du Parlement européen et décider des destinées de l'Europe représente un challenge. C'est d'autant plus vrai dans les périodes difficiles actuelles, et j'aime bien les challenges.»

Avec sa nomination, il devient le deuxième Luxembourgeois à être nommé vice-président du Parlement européen, après Nicolas Estgen (1982-1984). Deux représentants du Grand-Duché sont désormais présents au sein du bureau du Parlement européen: Marc Angel, devenu vice-président, et Christophe Hansen, en tant que questeur.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.