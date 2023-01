Le socialiste luxembourgeois dit «aimer l'Europe et les challenges», alors qu'il a été désigné candidat par son groupe des Socialistes et Démocrates pour succéder à Eva Kaili.

Pour succéder à Eva Kaili

UE: Marc Angel en lice pour la vice-présidence du Parlement

Thomas BERTHOL Le socialiste luxembourgeois dit «aimer l'Europe et les challenges», alors qu'il a été désigné candidat par son groupe des Socialistes et Démocrates pour succéder à Eva Kaili.

L'eurodéputé luxembourgeois Marc Angel (LSAP) a été désigné candidat pour succéder à Eva Kaili par son groupe des Socialistes et Démocrates. Eva Kaili a été démise de son poste de vice-présidente du Parlement européen le 13 décembre dernier, après avoir été mise en cause dans un scandale de corruption présumée impliquant le Qatar.

«Nous sommes choqués, on se croirait dans une série Netflix» Suite aux soupçons de corruption au sein du Parlement européen au profit du Qatar, une série de mesures ont été votées ce jeudi 15 décembre. Les eurodéputés luxembourgeois se disent «choqués» par le Qatargate.

Marc Angel avait déploré, dans un entretien accordé à virgule.lu, que «cette histoire éclipse les grandes victoires européennes.» Sollicité ce mercredi, Marc Angel a expliqué avoir candidaté, parce qu'il est un «européen convaincu»: «Par ce scandale, il y a une crise de confiance et je veux faire partie de ceux qui permettent de faire regagner de la confiance à l'Europe.»

Le rôle des vice-présidents

Le socialiste luxembourgeois dit «aimer faire avancer l'Europe»: «Pouvoir devenir vice-président, siéger au sein du bureau du Parlement européen et décider des destinées de l'Europe représente un challenge. C'est d'autant plus vrai dans les périodes difficiles actuelles, et j'aime bien les challenges»

Sur Twitter, Marc Angel s'est aussi dit «honoré» d'avoir été nommé par son groupe. «La coopération, la transparence et la construction de ponts sont les forces motrices de ma candidature», a ajouté le Luxembourgeois. Ce dernier a été félicité sur les réseaux sociaux par l'eurodéputé Christophe Hansen (CSV), ainsi que par l'ancienne eurodéputée Viviane Reding (CSV).

Au total, le Parlement européen compte 14 vice-présidents en plus de la présidente du Parlement, Roberta Metsola.

L'eurodéputée grecque Eva Kaili reste en prison La justice belge a ordonné jeudi le maintien en détention provisoire de l'eurodéputée grecque Eva Kaili, inculpée dans une enquête pour corruption impliquant le Qatar qui lui a déjà coûté son poste de vice-présidente du Parlement européen.

Les vice-présidents et la présidente dirigent les débats en séance plénière, tandis que les questeurs sont chargés des tâches administratives et financières qui concernent directement les députés, selon les données de l'UE.

«J'ai l'esprit d'équipe»

Pour Marc Angel, une vice-présidence est «un poste important qui permet de voir ce qui se passe au cœur du fonctionnement de l'UE». Quel portefeuille souhaiterait-il obtenir? «J'ai l'esprit d'équipe, je sais facilement m'adapter. J'ai beaucoup d'expérience dans les relations internationales. On verra, les Verts ont aussi un candidat, rien n'est encore gagné».

Une conférence des présidents de groupes se tient ce jeudi pour déterminer quand aura lieu le vote en séance plénéière, la semaine prochaine. Il pourrait se dérouler mardi ou mercredi prochain. La dernière fois qu'un Luxembourgeois a été nommé vice-président du Parlement européen remonte à 40 ans avec l'eurodéputé du CSV Nicolas Estgen (1982-1984), rappelle Marc Angel.

